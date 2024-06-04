Политика

Выборы губернатора и депутатов Волгоградской области назначили на 8 сентября

Политика 04.06.2024 09:40
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04.06.2024 09:40


Выборы губернатора и депутатов нового созыва пройдут в Волгоградской области 8 сентября текущего года. Такую дату, как передает V102.RU, утвердил региональный парламент на своем заседании сегодня, 4 июня.

- Соответствующие постановления приняты на заседании Думы единогласно, - отметили в законодательном органе.

Срок полномочий действующего главы региона и депутатского корпуса, которые избирались на 5 лет, истекает во второе воскресенье сентября 2024 года.

Напомним, что в Волгоградская областная дума состоит из 38 депутатов, из них 19 избираются по спискам партий, еще 19 – по одномандатным избирательным округам.

В избирательной комиссии Волгоградской области уточнили, что принять участие в выборах смогут почти 1,8 миллиона жителей региона. 

Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления представительные органы власти муниципальных образований должны принять с 9 по 19 июня в соответствии с законом.

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