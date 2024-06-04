Расследования

Волгоградцу грозит срок за приют четверых мигрантов

Расследования 04.06.2024 20:59
0
04.06.2024 20:59


В Волгоградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет в РФ иностранных граждан –  в отношении жителя Среднеахтубинского района Волгоградской области. Мужчина, по сведениям ГУ МВД России по региону, прописал четверых мигрантов. 

Уточняется, что факт нарушения российского законодательства был выявлен в ходе очередного рейда. 

– Сотрудники полиции установили факт фиктивной постановки на регистрационный учет местным жителем четверых граждан Республики Таджикистан в возрасте от 30 до 48 лет, якобы с предоставлением им жилого помещения по месту жительства. Однако селить иностранцев на своей жилплощади мужчина не собирался, так как знал, что последние будут проживать по другому адресу, – сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке. – Подозреваемый сознался в содеянном. 

В случае возбуждения уголовного дела и  рассмотрения его судом волгоградцу грозит до трех лет лишения свободы.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.06.2024 18:55
Расследования 04.06.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 17:32
Расследования 04.06.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 16:13
Расследования 04.06.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 15:50
Расследования 04.06.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 14:38
Расследования 04.06.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 14:17
Расследования 04.06.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 13:51
Расследования 04.06.2024 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 11:59
Расследования 04.06.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 11:02
Расследования 04.06.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 10:13
Расследования 04.06.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2024 19:51
Расследования 03.06.2024 19:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2024 17:44
Расследования 03.06.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2024 08:44
Расследования 01.06.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2024 17:50
Расследования 31.05.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2024 16:00
Расследования 31.05.2024 16:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:59
Волгоградцу грозит срок за приют четверых мигрантовСмотреть фотографии
20:51
В Волгограде закроют ж/д переезд из-за ремонта 6 июняСмотреть фотографии
20:35
Повсюду огнетушители: в Волгограде произошло жесткое ДТП на Нулевой продольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
В центре Волгограда дали старт Чемпионату МинобороныСмотреть фотографии
20:10
В Волжском ребенок на велосипеде чудом уцелел в ДТП с фургоном: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
«Это моя дорога!»: в Волгограде 4-летний ребенок получил тепловой удар в ходе конфликта из-за парковкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
Волгоградец стал миллионером под предлогом расширения автосервисаСмотреть фотографии
18:14
А мэрия знает? В Волгограде назвали дату начала купального сезонаСмотреть фотографии
17:57
Запрет на движение фур по Волжской ГЭС продлили до конца июняСмотреть фотографии
17:32
Задушившего лежачую мать волгоградца отправили в СИЗО: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
Вратарь «Ротора» Николай Нелюбов покинул командуСмотреть фотографии
16:13
Хозяева кафе в Фролово обезобразили мужчину из-за просьбы дать чек за поминкиСмотреть фотографии
15:50
В суд по делу убившей сына Аккубековой силком приведут свидетеляСмотреть фотографии
14:38
Вышедший на свободу убийца забил до смерти пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Бумаги уходят в прошлое: в ИВЦ ЖКХ рассказали, как подать заявление в электронной формеСмотреть фотографии
14:17
Подрядчика капремонта осудят за отказ ремонтировать по решению суда жилые дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом за нападение с ножом задержана женщинаСмотреть фотографии
12:59
ЕвроХим-ВолгаКалий открывает двери для студентов и школьников Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:58
Продвигавшего ЛГБТ* иностранца-трансвестита волгоградский суд выдворил из РФСмотреть фотографии
12:57
Волгоградская область раскалится до +41 градуса в тени и остынет на 9 градусовСмотреть фотографии
12:44
Суд изолировал волгоградца, устроившего «представление» в гипермаркете «Лента»Смотреть фотографии
12:29
В Волгограде чествовали лучших молодых боксеров РоссииСмотреть фотографии
12:24
Ученые ВолгГМУ создали ускоряющее заживление ран средство для бойцов СВОСмотреть фотографии
11:59
В Котельниково рабочий погиб при падении с высоты 18 метровСмотреть фотографии
11:44
«ЕР» озвучила первую тройку кандидатов в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
11:05
Завод «Красный Октябрь» обновляет системы вентиляции в цехахСмотреть фотографии
11:02
SHOT: 21-летнюю волгоградку задержали по делу о сети вебкам-студий в РоссииСмотреть фотографии
11:01
Полиция сообщила о гибели пассажира в ночном ДТП на трассе «Саратов-Волгоград»Смотреть фотографии
10:22
Волгоградский предприниматель хотел продать просроченный сыр под видом «благородного‎»Смотреть фотографии
10:13
Волгоградца требуют строго наказать за вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
 