Волгоградцу грозит срок за приют четверых мигрантов





В Волгоградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет в РФ иностранных граждан – в отношении жителя Среднеахтубинского района Волгоградской области. Мужчина, по сведениям ГУ МВД России по региону, прописал четверых мигрантов.

Уточняется, что факт нарушения российского законодательства был выявлен в ходе очередного рейда.

– Сотрудники полиции установили факт фиктивной постановки на регистрационный учет местным жителем четверых граждан Республики Таджикистан в возрасте от 30 до 48 лет, якобы с предоставлением им жилого помещения по месту жительства. Однако селить иностранцев на своей жилплощади мужчина не собирался, так как знал, что последние будут проживать по другому адресу, – сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке. – Подозреваемый сознался в содеянном.

В случае возбуждения уголовного дела и рассмотрения его судом волгоградцу грозит до трех лет лишения свободы.