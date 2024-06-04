Стала известная первая тройка кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия». Как сообщили V102.RU в администрации региона, их фамилии озвучил сегодня, 4 июня, на встрече с губернатором Андреем Бочаровым секретарь реготделения партии Сергей Горняков.

По его словам, в партийную тройку вошли руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Волгоградской области Анна Ганцева, управляющий директор Волжского трубного завода и руководитель совета при губернаторе по развитию промышленности и ТЭК Сергей Четвериков, а также ректор ВГСПУ Александр Коротков.

- Это очень достойные кандидаты. Рассчитываю, что руководящие органы партии утвердят предложения регионального отделения на выборах в Волгоградскую областную Думу, — сказал в свою очередь Андрей Бочаров.

Напомним, что сегодня Волгоградская областная Дума приняла решение о назначении выборов губернатора и регионального парламента седьмого созыва на 8 сентября.

Андрей Бочаров и Сергей Горняков на встрече обсудили результаты прошедшего в Волгоградской области открытого предварительного внутрипартийного голосования в Волгоградской области.

Губернатор отметил активное участие в этом голосовании жителей региона.

- В целом за кандидатов для участия в выборах депутатов областной Думы проголосовали более 152 тысяч человек, порядка 24 тысяч — за кандидатов на выборы муниципального уровня. В целом это составляет порядка 10% от общего числа избирателей Волгоградской области. На начальном этапе — это очень хороший результат, хорошая стартовая позиция, - сказал Бочаров.

По словам Сергея Горнякова, Волгоградская область по числу участников предварительного голосования в абсолютных цифрах вошла в тройку лидеров по стране. На праймериз было зарегистрировано 238 кандидатов, на одно место претендовали семь человек.

Помимо выборов губернатора и депутатов Волгоградской областной думы осенью в регионе состоятся выборы депутатов в двух городских округах, порядка 2700 депутатов и 170 глав сельских поселений.

Фото: администрации Волгоградской области