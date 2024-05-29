



Новый главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сегодня, 29 мая, дал первое интервью в качестве наставника волгоградской команды пресс-службе клуба, сообщает V102.RU. 46-летний специалист поделился первыми впечатлениями после начала работы.

– Эмоции самые положительные. Наконец-то удалось встретиться и пообщаться с командой. Все в живом состоянии. Тренировкой я остался очень доволен. Ребята хорошо себя показали. В целом, надеюсь, что мы в таком же настроении проведем этот цикл. Основная задача — это после тяжелого тройного выезда подвести всех к игре с «Новосибирском». Поэтому на этой неделе будем заниматься тактической работой и какие-то физические упражнения подберем, но в щадящем режиме, потому что надо команду восстановить и подготовить к этому важнейшему матчу 3 июня, – заявил в интервью Бояринцев.

Также Денис Константинович рассказал о своих впечатлениях о Волгограде.

– Я хорошо знаю город и инфраструктуру. В прошлом году мы играли тут с ветеранами на стадионе. Несколько лет назад приезжал сюда в качестве наставника ивановского «Текстильщика». В Волгограде я был не раз в молодости. Приезжал и как соперник, и просто к родственникам. О новых впечатлениях сложно сказать. Набережная очень понравилась, хотя она была уже сделана. Однако город все равно преображается с каждым годом. Что касается футбольной составляющей, то условия хорошие. На «Зените» поле идеальное и Волгоград Арена отличная. Что еще нужно для развития хорошей и сильной команды? — отметил главный тренер «Ротора».

Кроме того, Бояринцев выразил надежду, что конфликт между игроками и болельщиками, возникший после поражения от «Чайки» на выезде 26 мая со счетом 1:3, будет окончательно улажен.

– Хочу, чтобы ребята помирились после недавнего небольшого инцидента. Это самое важное. Никто не должен держать зла друг на друга. Все прекрасно понимают, что и у болельщиков, и у футболистов эмоции, потому что они тоже переживают за результат. Здесь равнодушных нет, я одно могу сказать. Начиная от высших инстанций и заканчивая игроками и персоналом. Все хотят побеждать. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. За последние пять лет я три раза выходил в Первую лигу со своими коллективами. Должна быть хорошая атмосфера. Хочу пригласить всех на стадион и поддержать команду в такой сложный период. А волгоградский болельщик искушен большими победами. «Ротор» — это клуб, вписавший свое имя в советскую и российскую историю. И думаю, что впишет себя в дальнейшем еще больше. Хочется, чтобы мы все были едины и работали на «Ротор», на его развитие и на его футбольное и светлое будущее, – подытожил Денис Бояринцев.

Ранее, напомним, наставник заявил, что не пасует перед предстоящими трудностями и хорошо понимает, в какую команду пришел на работу.

Скриншот видео СК «Ротор» / VK.com