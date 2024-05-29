Новый главный тренер «Ротора» Бояринцев рассказал о стоящих перед ним задачах

Новый главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев, ставший наставником волгоградского клуба накануне, 28 мая, в интервью «Матч ТВ» рассказал, что предложение возглавить команду поступило ему за день до официального объявления, сообщает V102.RU со ссылкой на федеральный канал.

46-летний специалист, ранее работавший в ивановском «Текстильщике», московской «Родине», «Новосибирске» и саратовском «Соколе», отметил, что его назначение на должность главного тренера произошло достаточно оперативно.

– Прилетел рано утром (во вторник) в Волгоград, с четырех часов на ногах. Вчера (в понедельник) поступило предложение оперативно принять команду, я и прилетел. Все произошло очень быстро. Закончились все переговоры и мероприятия, начинаю работать, – рассказал Бояринцев.

Также новый рулевой волгоградского коллектива заявил, что пришел в «Ротор» для реализации серьезных целей, стоящих перед клубом. При этом, уверяет Бояринцев, его не пугает непростое турнирное положение команды в конце сезона.

– Понимаю, что ситуация непростая. Впереди две важнейшие игры, уже 3 июня играем с «Новосибирском». Нужно как можно быстрее вливаться в работу, добиваться результата. Есть задачи, команда хочет идти дальше, подняться в статусе. Я понимаю, в какой клуб пришел. Постараюсь оправдать доверие болельщиков, – прокомментировал наставник ситуацию.

Сегодня, 29 мая, футболисты «Ротора» провели первую тренировку под руководством Дениса Бояринцева. Команда организовала для нового главного тренера традиционный приветственный коридор, после чего началось занятие на стадионе «Зенит».

Напомним, «Ротор» на данный момент после трех поражений подряд занимает четвертое место в турнирной таблице с 21 набранным очком и продолжает отчаянно бороться за выход в Первую лигу. В следующем туре 3-го июня в 19-00 ч. сине-голубые на Волгоград Арене примут «Новосибирск», идущий на второй позиции с 26-ю заработанными баллами. А в заключительном матче чемпионата волгоградская команда отправится на выезд к «Уфе» 8-го июня.

Фото СК «Ротор» / VK.com