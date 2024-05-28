



После провального выступления волгоградского клуба «Ротор» в Песчанокопском фанаты вызвали игроков на конкретный разговор. Разгневанные болельщики сразу после игры эмоционально и не стесняясь в выражениях требовали отдельных игроков покинуть команду. Когда футболисты возвращались в Волгоград, фанаты и вовсе заблокировали клубный автобус на трассе и снова пригласили спортсменов к беседе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Ильев.

– Болельщики «Ротора», возвращавшиеся домой на микроавтобусе после игры в Песчанокопском, на трассе перегородили проезд клубному автобусу, вызвав футболистов на разговор. До драки не дошло, но ситуация была накалена максимально. Уже после матча, когда волгоградские игроки ужинали в кафе на селе, у представителей торсиды сине-голубых проявлялся агрессивный настрой, а по ходу самого поединка, по словам очевидцев, вспыхнул конфликт на гостевом фан-секторе, – пишет Ильев.

Ильев находит оправдание действиям болельщиков:

– Реакция объяснима: «Ротор» проиграл третий матч подряд, минимизировав свои шансы попасть в топ-3. Идущую третьей «Чайку» отпустили на 4 очка, при том, что у волжан осталось две игры, а у конкурентов — по три.

Видео: ФНЛ с Ильевым / t.me