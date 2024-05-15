Спорт

А так хотелось гол: «Ротор» дома сыграл в нулевую ничью с «Краснодаром-2»

Спорт 15.05.2024 21:22
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15.05.2024 21:22


«Ротор» на Волгоград Арене сегодня, 15 мая, сыграл вничью со своими «заклятыми» соперниками, «Краснодаром-2», у которых сине-голубым не удавалось выигрывать с 2018 года. Как сообщает V102.RU, на стадион, несмотря на холодную погоду, поддержать свою команду пришло немало болельщиков. Зрители аплодисментами встретили бывшего футболиста «Ротора» 90-х годов Николая Оленикова, который символически ударил по мячу перед началом матча. Трибуны также приветствовали и легендарного Олега Веретенникова, ныне возглавляющего «Краснодар-2».
Игра началась с острого момента, который создали гости, но ситуацию спас голкипер сине-голубых Вадим Аверкиев. Несколько шансов забить было у Рамазана Гаджимурадова, но удача была не на стороне нападающего, хотя он и активничал весь первый тайм. Сначала он пробил по воротам, но вратарь краснодарцев оказался на месте и выручил команду. Затем Рамазан навесил с углового Алексею Шумских, который пробил головой, но не забил. В следующий раз Гаджимурадов отправил мяч Алексею Никитину, тот тоже пытался забить головой, но попал в перекладину. Еще одну попытку предпринял сам Рамазан, но пробил с неудобного положения, через себя и ожидаемо мимо.
Несмотря на то, что волгоградцы активно прессинговали в первом тайме и имели преимущество во владении мячом и старались играть в атакующий футбол, счет в первой половине матча так и остался нулевым. Хотя и нельзя сказать, что игра была в одни ворота – краснодарцы «огрызались» и, хотя и редко, но и сами пытались создавать опасные моменты.
Но и вторая половина  матча не принесла ни одной из команд желаемых голов. Вопреки ожиданиям болельщиков, усиления активности, которая бы привела к результатам,  не произошло. Особенных острых ситуаций на поле так и не возникало, как и угрозы для ворот «Ротора», да и гостей - Вадим Аверкиев и вратарь «Краснодара-2» стояли больше без работы. Основные события происходили  в центре поля, но сине-голубым так и не удалось пробить оборону гостей. Рамазану сегодня просто не везло. Получив шанс пробить штрафной, он попал мячом в одного из игроков выстроенной стенки гостей.
Волнительный момент настал, когда свалили одного из футболистов «Ротора». Болельщики потребовали пенальти, однако судья продолжил матч.
Не изменили цифры на табло и добавленные арбитром пять минут. Соперники так и разошлись с нулями к огорчению болельщиков обеих команд. Да и сами футболисты после финального свистка выглядели подавленными.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/архив V102.RU

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