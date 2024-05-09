Непарадный «Бессмертный полк»: волгоградцы массово вышли на улицы 9 Мая с портретами фронтовиков





Жители Волгограда в День Победы массово вышли на улицы с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны. По информации корреспондента ИА «Высота 102», бесконечным потоком люди идут на Мамаев курган, чтобы по традиции подняться к монументу «Родина-мать зовет!».





Отметим, что с портретами фронтовиков немало волгоградцев сегодня можно встретить на центральных улицах Волгограда – горожане несли их на парад Победы. А вот 86-летний Ефимов Евгений Александрович с сыном Ефимовым Юрием пришли сегодня на площадь Ленина. Мужчины, передает корреспондент «Высоты 102», взяли с собой старенький патефон и включили музыку. В руках пенсионера – портреты отца и тестя.





– Это портреты моих дедов – Александра Ивановича Ефимова и Черменцева Николая Степановича. Первый пропал без вести в 1942 году, второй – дошел до Кенигсберга, там потерял руку и на всю жизнь стал инвалидом, однако это не помешало ему наладить счастливую жизнь потом в Сталинграде, родить двоих дочерей, – говорит Юрий Ефимов. – У деда два Ордена Красного Знамени, медаль "За оборону Сталинграда", другие награды.

Портрет военного разведчика Фирсова Георгия Петровича на Мамаев курган сегодня принес его внук.

Сын красноармейца Шайдурова Ивана Степановича рассказал о том, что отец служил во 2-й Гвардейской минометной бригаде.

– Он воевал на «катюшах», – говорит Игорь Шайдуров. – Мой дядя Красноперов Сергей Павлович служил в инженерных войсках. Сегодня на Мамаев курган я пришел со своим внуком.





Жительница Волгограда Елена Харченко на главную высоту России пришла с портретом деда – Харченко Егора Афанасьевич.

– Егор Афансасьевич воевал в пехоте, дошел до Польши, – рассказывает Елена. – В Польше дедушка был тяжело ранен в ногу и контужен. Ногу, к счастью, спасти удалось, но после ранения его демобилизовали. До Берлина, он, конечно, не дошел, о чем очень сильно сожалел. Я каждый год прихожу на Мамаев курган, вспоминаю деда и всех неизвестных солдат, которые здесь покоятся. Старший брат моего деда Харченко Иван Афанасьевич без вести пропал под Сталинградом. Ребята ведут поиски – и все надеюсь, что найдут моего второго деда.





В Волгоград из Тюменской области приехал Григорьев Леонид Иванович. С портретом участника Сталинградской битвы он, дочь и внучка поднялись на главную высоту России.

– Я держу портрет моего папы Григорьева Ивана Кирилловича. Он был наводчиком, защищал Сталинград. Благодаря ему зенитная батарея сбила шесть вражеских самолетов. Отец дошел до Польши, где был тяжело ранен в ногу и затем комиссован.





Портрет отца Выходцева Александра Ивановича и его сослуживцев держит в руках Александр Выходцев.

– Отец был самым старшим из них. Вместе с пехотой он прошел всю войну и встретил Победу. После войны женился, родил 13 детей.





Память участника ВОВ Николаева Владимира Александровича бережно хранит его внучка.

– На этом фото дедушка в звании майора, но вообще он дослужил до полковника. Был призван из Ленинградской области, служил в танковых войсках во время Великой Отечественной войны, был ранен. После войны остался жить в Украине, преподавал в военном училище.

По словам Нины Матвеевой, и она родилась в Украине, однако в 2014 году приехала в Волгоград.

– Я не приветствую то, что творит власть сейчас в Украине. Я живу здесь, в Волгограде, и радуюсь, что я в России, что я гражданка России. Желаю, чтобы Россия выстояла в этой войне, чтобы люди доказали, что православная вера – самое важное. С Верой Россия выстоит во всех испытаниях.





Преподаватель гимназии №12 из Волгограда Анна Агапова с братом и племянником несет сегодня портреты дедов:

– Это три брата. Дмитрий, Михаил и Иван Кравцовы. Все они воевали. Иван дошел до Берлина и вернулся оттуда. Михаил и Дмитрий, к сожалению, погибли. Но мы помним их и чтим их память. Сегодня хочется пожелать всем мира.

Напомним, что в Волгограде из соображений безопасности отменили массовое шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Однако жители города-героя могут опубликовать фотографии фронтовиков в социальных сетях и рассказать об их подвиге. Также историями участников ВОВ читатели ИА «Высота 102» могут поделиться в нашем Telegram-канале.

Фото: Леонид Луночкин