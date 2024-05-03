Экология

В Волго-Ахтубинской пойме вода зашла в проблемные ерики

Экология 03.05.2024 21:39
0
03.05.2024 21:39


По окончании максимальных сбросов воды через Волжскую ГЭС, которые в этом году продлились 6 дней, специалисты облкомприроды оценили степень обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Как рассказали V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии  Волгоградской области, все водопропускные сооружения переводятся в режим удержания воды, которая, по утверждению специалистов,  зашла в основные водные тракты. В частности, заполнились водоемы, ранее испытывавшие ее дефицит: ерики Щучий, Сахарный, Глушак, Куропатка, озера Широкогорлое, Варежка, Клетское, Два Брата, Большое Васино, Мелехино.
Ранее сообщалось, что степень обводнения поймы после паводка составила около 85%.
Это лучший показатель за последние 10 лет, подчеркнули в облкомприроды. Напомним, на территории Волго-Ахтубинской пойме за последние годы было восстановлено 87 ериков и озер и построено 61 водопропускное сооружение.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
30.04.2024 15:51
Экология 30.04.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Экология
28.04.2024 15:48
Экология 28.04.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Экология
27.04.2024 14:42
Экология 27.04.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Экология
23.04.2024 19:29
Экология 23.04.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Экология
20.04.2024 07:19
Экология 20.04.2024 07:19
Комментарии

0
Далее
Экология
17.04.2024 06:24
Экология 17.04.2024 06:24
Комментарии

0
Далее
Экология
16.04.2024 19:39
Экология 16.04.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Экология
15.04.2024 15:01
Экология 15.04.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Экология
15.04.2024 09:54
Экология 15.04.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Экология
12.04.2024 07:46
Экология 12.04.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2024 06:33
Экология 10.04.2024 06:33
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2024 16:46
Экология 03.04.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Экология
02.04.2024 20:46
Экология 02.04.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Экология
31.03.2024 17:04
Экология 31.03.2024 17:04
Комментарии

0
Далее
Экология
25.03.2024 13:41
Экология 25.03.2024 13:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
В Волго-Ахтубинской пойме вода зашла в проблемные ерикиСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде после публикации «Высоты 102» занялись беспризорной свалкойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:41
Андрей Бочаров поздравил со 100-летием фронтовика Георгия РоговогоСмотреть фотографии
20:06
В аэропорту Волгограда «ловили» холеру из-за рубежаСмотреть фотографии
19:25
Нашествие тысяч сайгаков заметили в соседнем с Волгоградской областью регионеСмотреть фотографии
19:25
Волгоградским дачникам разрешат создавать новые поселкиСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде спасли семейство бобров от пластикового мусора в пойме ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
Под Камышином рядом с погибшим братом похоронили участника СВО Ивана ВласенкоСмотреть фотографии
18:04
Черный дым и звук взрыва напугали жителей северной части ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Будет жить на 16 тысяч. Главу Иловлинского района Ивана Геля от должности отстранил судСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде коммунальщики загнали в «скорлупу» трубопровод на ул. БыстроваСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области ликвидируют «Волжские межрайонные электросети»Смотреть фотографии
16:55
ТМК проинспектировала систему охраны труда и промышленной безопасности на ВТЗСмотреть фотографии
16:47
Общительный грабитель в одной перчатке задержан в Волгограде полициейСмотреть фотографии
16:17
В «Царицынской опере» встретились два детских оркестра из Волгограда и ЧелябинскаСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде 100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ Георгий РоговойСмотреть фотографии
15:58
Волгоградца оштрафовали за экстремистское видео в TelegramСмотреть фотографии
14:48
Жителю Волгоградской области грозит 8-летний срок за избиение пожилого отцаСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде открылась фотовыставка «Закалённые Сталинградом»Смотреть фотографии
14:29
На «Красном Октябре» прошел День безопасности трудаСмотреть фотографии
14:25
«Потолок пошел волнами»: жители поселка Волгограда подпрыгнули от сильного взрываСмотреть фотографии
13:30
Концессии отремонтировали водопровод на улице Козловская в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:55
Люди в белом обошли Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:53
Исторические достопримечательности Волгограда готовят к наплыву туристовСмотреть фотографии
12:52
Кому навар, а кому – голый шампур: цены на мясо в Волгограде подскочили на 20%Смотреть фотографии
12:06
Допэлектричку назначили 5 мая из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сотрудники налоговых органов отправили гуманитарный груз на СВОСмотреть фотографии
11:45
На ЕвроХим-ВолгаКалии обсудили развитие бренда города «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
10:47
Депутат Госдумы потребовал запретить электросамокаты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградские садоводы стали активнее в интернетеСмотреть фотографии
 