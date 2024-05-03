В Волго-Ахтубинской пойме вода зашла в проблемные ерики

По окончании максимальных сбросов воды через Волжскую ГЭС, которые в этом году продлились 6 дней, специалисты облкомприроды оценили степень обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Как рассказали V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, все водопропускные сооружения переводятся в режим удержания воды, которая, по утверждению специалистов, зашла в основные водные тракты. В частности, заполнились водоемы, ранее испытывавшие ее дефицит: ерики Щучий, Сахарный, Глушак, Куропатка, озера Широкогорлое, Варежка, Клетское, Два Брата, Большое Васино, Мелехино.
Ранее сообщалось, что степень обводнения поймы после паводка составила около 85%.
Это лучший показатель за последние 10 лет, подчеркнули в облкомприроды. Напомним, на территории Волго-Ахтубинской пойме за последние годы было восстановлено 87 ериков и озер и построено 61 водопропускное сооружение.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU