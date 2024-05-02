На ерике Дудак под Волгоградом рыбака насмерть поразило током





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 38-летний мужчина погиб во время рыбной ловли в результате поражения электрическим током. Трагедия, сообщает ИА «Высота 102», разыгралась на ерике Дудак в минувшие выходные, 1 мая.

По имеющимся сведениям, сообщение о происшествии в районе улицы Садовой хутора Чапаевец поступило в экстренные службы во второй половине дня – около 16.00.

– Рыбачивший на берегу мужчина по собственной неосторожности задел удилищем высоковольтные провода, в результате чего получил смертельный разряд током, – передает собственный источник информагентства. – Спасти пострадавшего не могли ни очевидцы, ни прибывшие на место медики.

Известно, что мужчина жил и работал в городе Волжском Волгоградской области.