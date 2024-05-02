Расследования

На ерике Дудак под Волгоградом рыбака насмерть поразило током

Расследования 02.05.2024 16:35
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02.05.2024 16:35


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области  38-летний мужчина погиб во время рыбной ловли в результате поражения электрическим током. Трагедия, сообщает ИА «Высота 102», разыгралась на ерике Дудак в минувшие выходные, 1 мая. 

По имеющимся сведениям, сообщение о происшествии в районе улицы Садовой  хутора Чапаевец поступило в экстренные службы во второй половине дня – около 16.00. 

Рыбачивший на берегу мужчина по собственной неосторожности задел удилищем высоковольтные провода, в результате чего получил смертельный разряд током, – передает собственный источник информагентства. – Спасти пострадавшего не могли ни очевидцы, ни прибывшие на место медики.  

Известно, что мужчина жил и работал в городе Волжском Волгоградской области. 

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