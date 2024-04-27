В Волгограде пассажиры забили до смерти 18-летнего водителя такси

В Волгограде по подозрению в убийстве 18-летнего водителя службы такси задержаны двое местных жителей. Зверская расправа над молодым парнем произошла после того, как 21-летний и 29-летний пассажиры отказались оплачивать проезд. Смерть таксиста наступила в результате жесткого избиения.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, убийство было совершено в ночь на 27 апреля в Кировском районе Волгограда.

– Минувшей ночью между 18-летним потерпевшим, который подрабатывал водителем такси, и двумя фигурантами произошел конфликт из-за того, что подозреваемые отказались платить за проезд. В ходе конфликта возле одного из домов по улице Зины Маресьевой подозреваемые нанесли водителю множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия, – сообщают следователи.

Подозреваемые в убийстве задержаны, в отношении них Кировским следственным отделом возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.