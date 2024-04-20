Не хватило воздуха?: «Ротор» потерпел фиаско в Новосибирске - 0:2





Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 апреля, на выезде уступил «Новосибирску» в матче девятого тура чемпионата Второй лиги группы «Золото» со счетом 0:2, сообщает V102.RU.

Таким образом, «Новосибирск» продолжает свою беспроигрышную серию и единолично лидирует в «Золоте» с 18-ю набранными очками. «Ротор» же идет в середине таблицы с теми же 11-ю баллами, что и были до сегодняшней игры. Но сегодняшнее поражение расстроило болельщиков сине-голубых. Некоторые на форумах не стеснялись в резкой оценке игры, а кто-то пытался защищать команду.







Возможность реабилитироваться у волгоградцев появится уже в среду, 24 апреля сине-голубые примут столичный «Велес». Начало матча на Волгоград Арене в 19-00 ч.

Игра проходила в манеже «Заря», к которому хозяева были более приспособлены. К слову, в закрытом пространстве волгоградцы в этом сезоне играли до сегодняшнего дня только один раз - в Омске. Вероятно, адаптация к непривычным условиям стала одной из причин не слишком активного начала со стороны гостей. Именно лидеры первенства с самого начала завладели инициативой и шли в мощный прессинг. И уже на 7-й минуте подопечные Алексея Медведева были вознаграждены за действия первым номером. Владислав Тюрин получил возможность нанести дальний выстрел, оставшись без опеки со стороны обороны сине-голубых. Мяч после удара полетел по неудобной для голкипера траектории и Никита Чагров не смог совершить спасение - игровой снаряд оказался в сетке к радости местных болельщиков.После забитого гола новосибирская команда продолжила оказывать давление и долгое время не позволяла соперникам стабилизировать игру в атаке. Более того, в середине тайма хозяева могли удвоить преимущество. После подачи с левого края Попов замыкал передачу, но на пути мяча стал Алексей Шумских и заблокировал возможность для взятия ворот.Вскоре уже и «Ротор» мог сравнять. Дмитрий Прищепа выполнил прострел с фланга и Руслан Болов в штрафной опередил оппонента и пробил в одно касание. Здесь уже вратарь «орлов» Максим Киселев оказался на месте и ликвидировал угрозу. Затем не хватило удачи Филиппу Дворецкову — он попал в штангу. В самой концовке тайма снова Киселев отразил удар Болова с выгодной позиции и отдыхать команды отправились с минимальным преимуществом «Новосибирска» — 1:0.В перерыве наставник сине-голубых Сергей Попков сделал двойную замену. Вместо Прищепы и Арсентьева на поле появились Ярослав Крашевский и Рамазан Гаджимурадов. В начале второго тайма Чагров в падении выручил после выстрела Максима Караева. В целом обеим командам непросто давалось создание опасных моментов практически до самого окончания встречи. «Ротор» постоянно искал возможности вскрыть организованную оборону хозяев, но в завершающей стадии им не хватало цельности. Сказались и неудобства, связанные с искусственным газоном: мяч в ходе розыгрыша комбинаций отскакивал в непредсказуемом направлении.Сибиряки в итоге на 61-й минуте забили, но до этого судья зафиксировал офсайд и взятие ворот не было засчитано. Через несколько минут гости побежали в атаку, в завершении которой Болов выполнил пас на Гаджимурадова, тот ударил, однако точности не хватило. Ближе к концовке вышедший на замену Алексей Усанов также с выгодной позиции нанес удар, но в итоге далеко получилось от цели. Все же «Ротор» нашел силы на финальный штурм и активно пытался пройти оборону соперников через навесы и прострелы.Уже в добавленное время волгоградцы разыграли угловой. На стандарт в чужую штрафную прибежал вратарь Никита Чагров. Гаджимурадов точно исполнил подачу и Чагров мог даже пробить, однако первым на мяче оказался нападающий Дмитрий Лаврищев и именно он потревожил ударом Киселева. Голкипер хозяев в непростом эпизоде сыграл уверенно и совершил очередное спасение. Ну а под занавес поединка сибирский коллектив убежал в быструю контратаку, завершил которую Никита Рожков и тот установил окончательный результат — 2:0.