Бал-маскарад и вернисаж: куда пойти в День города 12 сентября





В Волгограде 12 сентября продолжатся мероприятия в рамках празднования Дня города. Так, в Горсаду сегодня состоится выставка-продажа картин волгоградских художников. Также здесь до завтрашнего дня включительно будет работать ярмарка мастеров. А с 17-30 ч. до 19-00 ч. в этой же локации запланирован III парковый костюмированный бал-маскарад «Очей очарование».

Как ранее сообщалось, сегодня же на Нулевой продольной состоится легкоатлетический забег «Волгоградская миля».



Напомним, мероприятия на День города пройдут в Волгограде в усеченном режиме из-за отмены фестиваля #ТриЧетыре. В частности, власти приняли решение отказаться от салюта.



