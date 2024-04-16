МЧС требовало закрыть обрушившийся ТЦ «Арбуз молл» в Волгограде

Торговый центр «Арбуз молл» в Красноармейском районе Волгограда, где утром 16 апреля обрушилась часть пустующих складских площадей, хотели закрыть из-за нарушений требований пожарной безопасности. На этом в своем иске к собственникам ТЦ настаивало ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение Дзержинского районного суда, ведомство ссылалось на результаты проверки, проведенной в торговом центре после пожара, который случился в июле 2023 года.

Тогда в одноэтажном здании торгового центра, расположенного на улице Бахтурова, 12К, поздно вечером произошел пожар. Горела холодильная камера размером 7,5 на 20 метров и расположенные рядом с ней стеллажи на общей площади 200 кв.м. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. По предварительной причине, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки.

Здание центра проверили в августе 2023 года. По ее итогам ведомство обратилось в суд, в котором требовало от собственников оборудовать здание организации торговли площадью более 3500 м. кв. системой автоматического пожаротушения; оборудовать здание без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляцией; оборудовать здание организации торговли системой внутреннего противопожарного водоснабжения.

МЧС настаивало на том, что до устранения вышеуказанных нарушений эксплуатацию здания необходимо запретить. Суд в начале 2024 года удовлетворил иск оперативного ведомства частично, т.е. без запрета эксплуатации, посчитав это избыточной мерой.





Согласно материалам дела, иск был подан к ООО «Атеро» и трем индивидуальным предпринимателям, которые являются собственниками помещений торгового центра. После выявленных в результате пожара нарушений, как уточняется в судебном решении, на площадях ООО «Атеро», которые арендовал гипермаркет «Маяк», владельцы помещений, соразмерно своей доле в праве общей собственности, должны принять меры по устранению данных нарушений. На этом основании суд не стал устанавливать запрет на эксплуатацию здания ТЦ «Арбуз молл».

Получить комментарии в ООО «Атеро» после сегодняшнего обрушения V102.RU не удалось, так как указанные в открытом доступе телефоны компании не работали. В системе СПАРК указано, что в отношении ООО «Атеро» с декабря 2023 года введена процедура наблюдения.

В прокуратуре Волгоградской области, организовавшей проверку в связи с обрушением конструкций здания торгового центра «Арбуз», уточнили, что ЧП случилось в пустующих складских помещениях бывшего канатного завода, которые находятся с основным зданием торгового центра под единым фасадом. Само здание ТЦ не пострадало.





Фото: прокуратуры Волгоградской области