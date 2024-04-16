Волгоградцы сняли на видео обрушившуюся часть ТЦ «Арбуз молл»











В Красноармейском районе Волгограда обрушилась часть стены и потолка ТЦ «Арбуз молл», расположенного на улице Бахтурова, 12к. Как сообщает V102.RU, кадры разрушений снял водитель маршрутного такси, который проезжал мимо сегодня, 16 апреля, рано утром мимо здания.

В Красноармейском районе Волгограда обрушилась часть стены и потолка ТЦ «Арбуз молл», расположенного на улице Бахтурова, 12к. Как сообщает V102.RU, кадры разрушений снял водитель маршрутного такси, который проезжал мимо сегодня, 16 апреля, рано утром мимо здания.





Случившееся комментирует очевидец за кадром.





- В пять утра затряслось здание, выхожу, а мы тут рассыпаемся, - сообщает волгоградец. - Скорее всего, сначала крыша обвалилась, а потом уже стены. Хорошо, что это в пять утра случилось, машин рядом не было.

Пока происшествие никто не комментирует. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщений о происшествии не поступало. В администрации Красноармейского района также заявили, что не знают, что произошло в торговом центре.ТЦ «Арбуз молл» был построен на юге Волгограда в 2019 году. Площадь торговых залов центра составляет около 55 тысяч квадратных метров.