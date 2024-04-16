Прокуратура проведет проверку из-за обрушения ТЦ «Арбуз» в Волгограде





Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением конструкций здания торгового центра «Арбуз» в Красноармейском районе. По итогам проверки, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, сегодня, 16 апреля, обрушилась часть стены и потолка в ТЦ «Арбуз», расположенного на улице Бахтурова, 12к. По информации очевидцев, в пять утра затряслось здание, после чего произошло часть конструкций с грохотом обвалилась. В связи с ранним временем, удалось обойтись без жертв.

Как подчеркнула Оксана Черединина, на место происшествия уже выехал прокурор Красноармейского района Игорь Русяев.

Отметим, что от экстренных служб никакой информации о ЧП на этот час не поступало.