При этом губернатор Волгоградской области обратил внимание на то, что в стране действует закон №125 от 1988 года, где подобные меры поддержки предусмотрены только сотрудникам предприятий, получивших инвалидность в связи с работой на таких предприятиях, но там не прописана такого рода помощь военнослужащим.
Глава региона также рассказал Владимиру Путину о создании системы реабилитации для участников СВО в регионе, координации медицинского обслуживания, в том числе и трудоустройстве участников специальной военной операции, а также членов их семей.
Отрапортовал губернатор Волгоградской области и о ситуации в экономике, которую он назвал устойчивой.
- Валовой региональный продукт показывает положительную динамику на сегодняшний день. Бюджет Волгоградской области также устойчивый. Мы реализуем все проекты. И конечно, те задачи, которые Вы поставили, Владимир Владимирович, в рамках развития промышленности, в полном объёме реализуются – в промышленности и агропромышленном комплексе, - доложил Андрей Бочаров.
Глава государства согласился с Андреем Бочаровым, что в регионе идет рост промышленного производства. Но поднял немаловажную проблему.
- Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Всё-таки в два раза – многовато. Волгоград – такое место хорошее, красивое, - сказал Владимир Путин.
- Работаем, Владимир Владимирович, над этой задачей. Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать, - ответил Андрей Бочаров.
- У вас очень много инвестпроектов, смотрю, причём они разные, из разных отраслей производства. Это, конечно, создаёт уверенность в развитии экономики региона на среднесрочную и даже на более отдаленную перспективу, потому что это рабочие места и развитие экономики в самом широком смысле этого слова, повышение различных компетенций и так далее. Посмотрел: всё-таки доля аварийного жилья остаётся достаточно высокой, - продолжил глава государства.
- Владимир Владимирович, здесь мы в полном объёме реализуем задачи, поставленные Вами. Второй этап программы будет завершён в установленные сроки, непосредственно в 2025 году, мы постараемся сделать это раньше. Сегодня мы работаем с Правительством Российской Федерации для того, чтобы участвовать в новой программе и продолжить реализацию программы. Задачи, которые Вы поставили, будут выполнены, - констатировал Андрей Бочаров.
Кроме того, на сегодняшней встрече с президентом России Андрей Бочаров передал Владимиру Путину документы по поводу мостовых переходов и по работе в военно-патриотическом направлении.
- Все поручу правительству проработать, и, разумеется, постараемся вас поддержать, - заверил президент.