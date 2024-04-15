Президент России Владимир Путин сегодня, 15 апреля, в режиме видеоконференции пообщался с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на стенограмму сайта Кремля, глава региона отчитался о выполнении социальных обязательств перед различными категориями населения, в частности, перед получившими ранения участниками СВО и ветеранами боевых действий. Для тех, кто может управлять автомобилем, в регионе бесплатно выделяются специальные транспортные средства, а тем, у кого нет такой возможности из-за состояния здоровья, предоставляют социальное такси.При этом губернатор Волгоградской области обратил внимание на то, что в стране действует закон №125 от 1988 года, где подобные меры поддержки предусмотрены только сотрудникам предприятий, получивших инвалидность в связи с работой на таких предприятиях, но там не прописана такого рода помощь военнослужащим.Глава региона также рассказал Владимиру Путину о создании системы реабилитации для участников СВО в регионе, координации медицинского обслуживания, в том числе и трудоустройстве участников специальной военной операции, а также членов их семей.Отрапортовал губернатор Волгоградской области и о ситуации в экономике, которую он назвал устойчивой.Глава государства согласился с Андреем Бочаровым, что в регионе идет рост промышленного производства. Но поднял немаловажную проблему.- сказал Владимир Путин.- ответил Андрей Бочаров.продолжил глава государства., - констатировал Андрей Бочаров.Кроме того, на сегодняшней встрече с президентом России Андрей Бочаров передал Владимиру Путину документы по поводу мостовых переходов и по работе в военно-патриотическом направлении.- заверил президент.