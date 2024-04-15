Политика

Путин обсудил с Бочаровым темы аварийного жилья и рождаемости в Волгоградской области

Политика 15.04.2024 16:16
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15.04.2024 16:16


Президент России Владимир Путин сегодня, 15 апреля, в режиме видеоконференции пообщался с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на стенограмму сайта Кремля, глава региона отчитался о выполнении социальных обязательств перед различными категориями населения, в частности, перед получившими ранения участниками СВО и ветеранами боевых действий. Для тех, кто может управлять автомобилем, в регионе бесплатно выделяются специальные транспортные средства, а тем, у кого нет такой возможности из-за состояния здоровья, предоставляют социальное такси.
При этом губернатор Волгоградской области обратил внимание на то, что в стране действует закон №125 от 1988 года, где подобные меры поддержки предусмотрены только сотрудникам предприятий, получивших инвалидность в связи с работой на таких предприятиях, но там не прописана такого рода помощь военнослужащим.
Глава региона также рассказал Владимиру Путину о создании системы реабилитации для участников СВО в регионе, координации медицинского обслуживания, в том числе и трудоустройстве участников специальной военной операции, а также членов их семей.
Отрапортовал губернатор Волгоградской области и о ситуации в экономике, которую он назвал устойчивой.
- Валовой региональный продукт показывает положительную динамику на сегодняшний день. Бюджет Волгоградской области также устойчивый. Мы реализуем все проекты. И конечно, те задачи, которые Вы поставили, Владимир Владимирович, в рамках развития промышленности, в полном объёме реализуются – в промышленности и агропромышленном комплексе, - доложил Андрей Бочаров.
Глава государства согласился с Андреем Бочаровым, что в регионе идет рост промышленного производства. Но поднял немаловажную проблему.
- Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Всё-таки в два раза – многовато. Волгоград – такое место хорошее, красивое, - сказал Владимир Путин.
- Работаем, Владимир Владимирович, над этой задачей. Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать, - ответил Андрей Бочаров.
У вас очень много инвестпроектов, смотрю, причём они разные, из разных отраслей производства. Это, конечно, создаёт уверенность в развитии экономики региона на среднесрочную и даже на более отдаленную перспективу, потому что это рабочие места и развитие экономики в самом широком смысле этого слова, повышение различных компетенций и так далее. Посмотрел: всё-таки доля аварийного жилья остаётся достаточно высокой, - продолжил глава государства.
- Владимир Владимирович, здесь мы в полном объёме реализуем задачи, поставленные Вами. Второй этап программы будет завершён в установленные сроки, непосредственно в 2025 году, мы постараемся сделать это раньше. Сегодня мы работаем с Правительством Российской Федерации для того, чтобы участвовать в новой программе и продолжить реализацию программы. Задачи, которые Вы поставили, будут выполнены, - констатировал Андрей Бочаров.
Кроме того, на сегодняшней встрече с президентом России Андрей Бочаров передал Владимиру Путину документы по поводу мостовых переходов и по работе в военно-патриотическом направлении.
- Все поручу правительству проработать, и, разумеется, постараемся вас поддержать, - заверил президент.
Как уже сообщало V102.RU, в завершении беседы с Владимиром Путиным Андрей Бочаров заручился поддержкой Владимира Путина для его выдвижения на пост губернатора Волгоградской области. 
Фото сайта Кремля

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