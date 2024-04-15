Президент России Владимир Путин поддержал решение Андрея Бочарова участвовать в выборах губернатора Волгоградской области в 2024 году. Об этом, как передает V102.RU, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заслушал сегодня, 15 апреля, доклад волгоградского губернатора в режиме видеоконференцсвязи. В завершении беседы Андрей Бочаров попросил президента России поддержать его решение о выдвижении губернатором Волгоградской области на предстоящих в 2024 году выборах. Также глава региона отметил, что будет просить поддержки и жителей Волгоградской области.

- Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У Вас всё на марше, что называется, и я, безусловно, желаю Вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время, - ответил Владимир Путин. - Как обычно, мы с Вами в постоянном контакте, так что я всегда тоже в Вашем распоряжении.

Андрей Бочаров поблагодарил главу государства за доверие и поддержку.

Фото: kremlin.ru