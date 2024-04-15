Масса вопросов возникла у потенциальных участников открытого конкурса на разработку проекта строительства второго пролета моста через Волгу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, соответствующие претензии были направлены в адрес заказчика – в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В частности, проектировщики акцентировали внимание чиновников на отсутствии информации о цене инженерно-геологических изысканий, расчете стоимости государственной экспертизы, а также общей стоимости работ по смете в единой ведомости. Кроме того, потенциальные участники конкурса заметили факт отсутствия графика оплаты выполненных по контракту работ. В запросе также указано, что в документации можно найти только один этап исполнения контракта, а возможность сдачи работ по видам в соответствии с календарным графиком не определена.



- Размещенная конкурсная документация к контракту нарушает права и интересы участников закупки, поскольку не соответствует требованиям ФЗ-44. А неполная конкурсная документация приводит к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению контракта, а также не позволяет потенциальным участникам определить объем выполняемых работ, - цитата из документа.



В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объяснили возникшее недоразумение особенностями компьютеров, которые, как утверждают чиновники, некорректно воспроизводили таблицу, созданную в Microsoft Excel. Поэтому не все данные отображались при просмотре. Однако, говорится в ответе на запрос, в ячейки, которые не в полном объеме отображали информацию, данные были внесены повторно, а файл – протестирован.



- Сбоев в информации не выявлено. В связи с этим данный файл заменен в ЕИС, - отчитались чиновники.



В то же время в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заверили, что по остальной части претензий государственный контракт не содержит противоречий требованиям ФЗ-44.

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что на подготовку проекта по строительству второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде выделено 160,5 миллиона рублей. К возведению второго пролета через Волгу решено было вернуться спустя 13 лет после открытия первого. До сих пор в областном центре памятником незавершенного строительства стоят бетонные опоры, которые должны были задействовать в строительстве второй ветки.