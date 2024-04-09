Объявлен электронный аукцион на разработку проектной документации по строительству второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на конкурсную документацию, поставленный перед подрядчиком объем работ оценен в 160,5 миллиона рублей - это начальная стоимость тендера.

Проектирование второго пролета моста через Волгу вошло в государственную региональную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». Средства на подготовку проектной документации заложены в бюджете региона.

Напомним, что первый пролет мостового перехода через Волгу с развязками строился долгие 13 лет и был открыл 10 октября 2009 года. Что касается второго пролета, то были вбиты лишь железобетонные опоры, которые стоят до сих пор. В документе уточняются, что эти опоры будут использованы в дальнейшем строительстве.





Согласно технической документации, в состав первого пускового комплекса входит мост через Волгу длиной 1213,4 метра; правобережная эстакада длиной 1440,4 метра с транспортными развязками на пересечении с улицей им. Рокоссовского и проспектом им. Ленина; левобережная эстакада длиной 1238,6 метра со съездами в поселок Бобры; левобережный подход длиной 2,1 км до съезда в Краснослободск; съезд в Краснослободск протяженностью 860 метров с мостом через ерик Верблюд длиной 234 метра и реконструкция участка автодороги Краснослободск - Средняя Ахтуба длиной 490 метров.

При проектировании второй очереди первого пускового комплекса нужно будет подготовить документацию пролетного строения через Волгу длиной 1213,4 метра, левобережных и правобережных эстакад и земляного полотна. На втором пролете планируется три полосы для движения.

Подрядчику также предстоит выполнить обследование опор, возведенных ранее в рамках первой очереди строительства первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга и провести их подводное обследование. Также необходимо предусмотреть современные технические решения, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, а также спроектировать водоотводы, дорожные знаки, подсветку моста и др.

Сроки проектирования заканчиваются 30 июня 2025 года. Строительство планируют начать в 2026 году.

Напомним, что планы по достройке моста были озвучены в начале текущего года в ходе обсуждения 10-летней программы перспективного развития Волгограда, которую 30 января утвердили депутаты гордумы. Тогда сообщалось, что старт строительства второй ветки запланирован на 2027 год, а закончить его хотят в 2029 году. Стоимость этого объекта оценивается в 8 миллиардов рублей.

Фото: Павел Мирошкин / архив V102.RU