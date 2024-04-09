Общество

Решились достроить через 15 лет: в Волгограде ищут проектировщика второго пролета моста через Волгу

Общество 09.04.2024 11:13
0
09.04.2024 11:13


Объявлен электронный аукцион на разработку проектной документации по строительству второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на конкурсную документацию, поставленный перед подрядчиком объем работ оценен в 160,5 миллиона рублей - это начальная стоимость тендера. 

Проектирование второго пролета моста через Волгу вошло в государственную региональную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». Средства на подготовку проектной документации заложены в бюджете региона.

Напомним, что первый пролет мостового перехода через Волгу с развязками строился долгие 13 лет и был открыл 10 октября 2009 года. Что касается второго пролета, то были вбиты лишь железобетонные опоры, которые стоят до сих пор. В документе уточняются, что эти опоры будут использованы в дальнейшем строительстве.


Согласно технической документации, в состав первого пускового комплекса входит мост через Волгу длиной 1213,4 метра; правобережная эстакада длиной 1440,4 метра с транспортными развязками на пересечении с улицей им. Рокоссовского и проспектом им. Ленина; левобережная эстакада длиной 1238,6 метра со съездами в поселок Бобры; левобережный подход длиной 2,1 км до съезда в Краснослободск; съезд в Краснослободск протяженностью 860 метров с мостом через ерик Верблюд длиной 234 метра и реконструкция участка автодороги Краснослободск - Средняя Ахтуба длиной 490 метров.

При проектировании второй очереди первого пускового комплекса нужно будет подготовить документацию пролетного строения через Волгу длиной 1213,4 метра, левобережных и правобережных эстакад и земляного полотна. На втором пролете планируется три полосы для движения. 

Подрядчику также предстоит выполнить обследование опор, возведенных ранее в рамках первой очереди строительства первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга и провести их подводное обследование. Также необходимо предусмотреть современные технические решения, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, а также спроектировать водоотводы, дорожные знаки, подсветку моста и др.

Сроки проектирования заканчиваются 30 июня 2025 года. Строительство планируют начать в 2026 году.

Напомним, что планы по достройке моста были озвучены в начале текущего года в ходе обсуждения 10-летней программы перспективного развития Волгограда, которую 30 января утвердили депутаты гордумы. Тогда сообщалось, что старт строительства второй ветки запланирован на 2027 год, а закончить его хотят в 2029 году. Стоимость этого объекта оценивается в 8 миллиардов рублей.

Фото: Павел Мирошкин / архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2024 13:18
Общество 09.04.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 12:21
Общество 09.04.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 11:10
Общество 09.04.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 08:32
Общество 09.04.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 08:01
Общество 09.04.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 06:35
Общество 09.04.2024 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 21:41
Общество 08.04.2024 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 20:53
Общество 08.04.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 20:27
Общество 08.04.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 19:41
Общество 08.04.2024 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 18:57
Общество 08.04.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 17:54
Общество 08.04.2024 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:34
Общество 08.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:14
Общество 08.04.2024 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:11
Общество 08.04.2024 16:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:18
Чиновников обязали наладить подачу питьевой воды в 9 селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудниковСмотреть фотографии
12:21
Опубликован график отключений горячей воды в Волгограде на апрельСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде на балконе арендованной квартиры нашли трупСмотреть фотографии
11:31
Проглоченная рыбная кость обернулась для волгоградца страшной смертьюСмотреть фотографии
11:13
Решились достроить через 15 лет: в Волгограде ищут проектировщика второго пролета моста через ВолгуСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде началась подготовка к 5-летней реставрации Казанского собораСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде сбили мотоциклиста с пассажиром на YamahaСмотреть фотографии
09:48
В Волжском осудили фигурантов дела о гибели мальчика в аквапарке «XXI век»Смотреть фотографии
09:19
В Волгограде изъяли партию левых телефонов из Индии и АзииСмотреть фотографии
08:50
Волгоградцы стали меньше чихать и кашлятьСмотреть фотографии
08:32
Росводресурсы срочно увеличили сбросы на волгоградском гидроузле с 9 апреляСмотреть фотографии
08:01
Можно уже на пляж: в Волгоградскую область идет жара до +27Смотреть фотографии
07:46
«Нас встречал губернатор»: 10 лет назад волгоградский «Спартак» завоевал в Загребе Кубок ЕвропыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградцев обяжут впускать в квартиры специалистов газовых службСмотреть фотографии
21:41
Волгоградских школьников готовят к первому в регионе чемпионату по управлению дронамиСмотреть фотографии
20:53
Рекультивировать рекультивированное попытаются на опасном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:27
В селе Волгоградской области ввели карантин из-за месячного ягненкаСмотреть фотографии
20:02
«Наверное, видно уже из космоса»: волгоградцы обсуждают крупный пожар за ВолгойСмотреть фотографии
19:41
«Такого не видели 30 лет»: степь на окраине Волгограда превратилась в болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
В Волгограде задержана женщина, объявившая новую денежную реформуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Ушел из дома с военным билетом: под Волгоградом разыскивают 22-летнего парняСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде после обращения к Бастрыкину продолжает заливать фекалиями многоквартирный домСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
Педофилам разрешили приближаться к школам при одном условииСмотреть фотографии
17:54
Жители Волгоградской области задолжали за вывоз мусора больше 100 миллионовСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде горе-ремонтник идет под суд за отравление газом женщины с детьмиСмотреть фотографии
17:25
«Избивал и стрелял»: в Волгограде сын умершего депутата идет под суд за кровавый стримСмотреть фотографии
17:24
Гособвинение требует от 9 до 19 лет волгоградцам за убийство IT-специалистаСмотреть фотографии
16:34
Юный фанат «Ротора» смог посетить матч на подаренной Детфондом коляскеСмотреть фотографии
 