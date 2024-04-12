Расследования

Волгоградка потратила миллион на магические ритуалы в WhatsApp

Расследования 12.04.2024 16:25
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12.04.2024 16:25


Гадалку-мошенницу, выудившую у клиентки из Волгоградской области больше 1 миллиона рублей, осудили в Урюпинске. Как сообщили V102.RU в районном суде, подсудимую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до исполнения ее ребенком 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что предприимчивая женщина убедила клиентку в том, что на ней «порча» и далее, по классической схеме, предложила провести серию платных магических ритуалов по «очищению кармы». Все общение происходило в мессенджере WhatsApp, куда гадалка присылала и фотоотчеты о проделанной работе.

За эти услуги жительница Урюпинска перевела больше миллиона рублей, но положительного эффекта от ритуалов не ощутила. Вместо счастья и благополучия на клиентку снизошло озарение, что ее обманули.

В ходе рассмотрения уголовного дела лжегадалка призналась в мошенничестве, раскаялась и возместила ущерб. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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