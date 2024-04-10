В Волгограде задержали группу лжегазовщиков

В Волгограде пресечена деятельность лжегазовщиков, которые цинично обманывали пенсионеров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей под предлогом проведения диагностики, ремонта и замены газового оборудования, систем вентиляции, пожаротушения, газоанализаторов и иных датчиков. При этом они предъявляли удостоверения несуществующей организации и носили спецодежду коммунальных служб. Сообщники вводили в заблуждение пенсионеров, пугая их утечками газа, и вынуждали платить приличные суммы якобы за установку необходимого оборудования - расценки были выше 30 тысяч рублей.На удочку аферистов попадались в основном пожилые люди. Установлено уже 11 человек, которые пострадали от их действий, однако потерпевших может быть более 100 человек. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 1,5 миллионов рублей, которые фальшивые газовики получили от пострадавших. Выяснилось, что организатором группы является 40-летняя жительница Волгограда.