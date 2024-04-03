«Отвернулась удача»: «Ротор» проиграл «Краснодару-2» со счетом 2:3





Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 апреля, на выезде в результативном матче уступил «Краснодару-2» со счетом 2:3 в шестом туре первенства Второй лиги группы «Золото». Сине-голубые потерпели второе поражение нынешней весной, сообщает V102.RU.

Игра между одними из главных претендентов на повышение в классе ожидалась крайне интересной, какой она в итоге и получилась. Уже на первых минутах защитник хозяев Виталий Шахов, ранее выступавший за волгоградцев, получил предупреждение за жесткий фол против Ильи Сафронова. Нарушение правил сразу же показало, что в поединке накал борьбы будет высоким. Гости в стартовом отрезке действовали больше вторым номером. Но вот первый опасный момент в сегодняшней встрече создали подопечные Сергея Попкова. Даниил Арсентьев прорвался в штрафную и с правого края выполнил опасный удар. К сожалению для поклонников «Ротора», мяч попал в штангу. Можно сказать, в этом моменте гостям не хватило немного фарта.

Невезение продолжилось и дальше для волгоградского коллектива. Вскоре после неиспользованной возможности открыть счет Арсентьев сфолил уже в своей штрафной на Юрии Железнове, за что главный арбитр Андрей Зубов назначил пенальти. К точке подошел сам пострадавший, не промахнулся и вывел свою команду вперед. Неудачи для «Ротора» на этом не закончились. Краснодарцы продолжили давить на оборону соперников. На 34-й минуте Илья Сафронов сфолил в опасной близости от ворот. «Молодые бычки» получили право на исполнение стандарта. Прямым ударом с выгодной позиции Григорий Жилкин отправил мяч в сетку. Никита Чагров как ни пытался, но выручить от второго пропущенного мяча в падении не смог.

И буквально почти сразу же хозяева забили и третий гол, оформив разгромный счет. Юрий Железнов прошелся по левому полуфлангу и нанес хлесткий дальний выстрел, не оставив шансов Чагрову на спасение. Мало кто предполагал до начала матча, что к исходу первого тайма будет именно такой результат. Сергею Попкову в перерыве пришлось приводить в чувство своих подопечных, явно растерянных после обескураживающей первой половины. Плюс была проведена тройная замена. Вместо Алексея Шумских, Алексея Усанова и Дмитрия Лаврищева вышли Алексей Никитин, Филипп Дворецков и Рамазан Гаджимурадов, соответственно.

Перестановки помогли сине-голубым заметно оживиться. Со старта второго тайма гости вышли с другим настроем, активно вступали в единоборства и пошли в атаку всеми возможными силами. На 49-й минуте Гаджимурадов коварным ударом потревожил голкипера «Краснодара-2» Даниила Голикова. Вратарь отразил угрозу в эффектном падении. Затем Филипп Дворецков нанес опасный удар, но точность немного подкачала — чуть выше перекладины. Волгоградцы продолжили искать свои шансы и стремились как можно быстрее сократить серьезное отставание.

На исходе часа игры были нарушены правила на Илье Сафронове, врывавшегося с левого края штрафной, и назначен пенальти. С точки отличился Гаджимурадов и вернул интригу в этом поединке. На 75-й минуте ситуация повторилась. Снова на Сафронове сфолили в штрафной. На этот раз неаккуратно действовал Виталий Шахов. Гаджимурадов повторно отправил мяч в сетку и записал дубль на свой счет. Краснодарцы явно занервничали и уже их победа, которая казалась безоговорочной после первого тайма, оказалась под угрозой.

И у сине-голубых были шансы уйти от поражения. Чего стоит только дальний удар Сафронова после передачи Пелиха в концовке основного времени. Илья приложился очень мощно. Голиков дотянулся до мяча и перевел его в перекладину. Увы, не первый раз в этот вечер фортуна отвернулась от гостей. Подопечные Николая Писарева дотянули дело до итоговой победы со счетом 3:2, а волгоградская команда смело может считать сегодняшний поединок матчем упущенных возможностей и обидных ошибок, приведших к пропущенным голам в первом тайме. Однако из позитивного отметим желание бороться до конца и проявленный характер футболистами «Ротора» во второй половине.

Таким образом, «Ротор» потерпел второе поражение в пяти матчах и пропустил вперед себя как раз «молодых бычков», которые с восемью набранными очками опережают волгоградцев на один балл. Но борьба за самые высокие места в чемпионате еще впереди. «Ротору» расстраиваться некогда. Уже в ближайшее воскресенье подопечные Сергея Попкова на домашней арене встретятся со столичной «Родиной-2», которая сегодня обыграла московский «Велес» со счетом 2:0. Начало игры 7 апреля в 17-00 ч,. на Волгоград Арене

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» VK.com