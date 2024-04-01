Борьба с коррупцией

Замначальника ИК-19 в Суровикино осужден за взятки и превышение полномочий

Борьба с коррупцией 01.04.2024 17:08
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01.04.2024 17:08


К 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион рублей приговорен бывший заместитель начальника колонии строгого режима №19 в Суровикино Волгоградской области Григорий Беленков, передает V102.RU.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Калачевский районный суд признал бывшего замначальника исправительного учреждения виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах получения взятки в значительном размере (ч. 3 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела в июне и ноябре 2019 года получил через посредника 320 тысяч рублей от четырех осужденных, отбывающих наказание в колонии. Деньги предназначались за решение вопроса об их поощрении и сокрытия фактов нарушений режима отбывания наказания.

Беленков признал свою вину частично.

Приговором суда он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в государственных органах и органах местного самоуправления в течение трех лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU

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