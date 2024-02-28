В Волгограде на мебельщика-кидалу Алхутова завели еще одно дело

Пострадавшая от действий 30-летнего Александра Дмитриевича Алхутова жительница Краснооктябрьского района Волгограда Светлана Фальченко рассказала журналистам V102.RU о возбуждении еще одного уголовного дела на мебельщика-кидалу.

— Меня вызывали в полицию и прокуратуру. Уголовное дело возбуждено следственным отделом полиции по Краснооктябрьскому району. Следователь говорила о шести пострадавших. Показания еще одной потерпевшей в Тракторозаводском районе хотят приобщить к новому делу. Объединить все в одно. Есть мужчина с Дзержинского района, у него суд уже был, там приставы работают, но пока никакой информации по взысканиям, — поделилась обманутая женщина. — Мы рассказали все про жену Алхутова, ведь были те, кто переводил деньги на ее карту. Теперь органы должны все проверить. Она работает учителем в школе № 13, зовут ее Мария. Думаю, что теперь процесс живее пойдет. После ваших публикаций на наши жалобы, наконец, обратили внимание. Все пострадавшие от действий Алхутова настроены серьезно, мириться в суде с ним никто не собирается. Он всех обманывал примерно по одной схеме. Говорил одно и то же, на ходу выдумывая оправдания, чтобы не платить и не делать свою работу. Еще неизвестно, как он прокручивал наши деньги. Не исключено, что он мог давать их в долг под проценты, каким-либо образом их прокручивать, имея при этом свой процент.

Ранее журналисты сообщали об уголовном деле по статье о мошенничестве, возбужденном в отношении Алхутова Александра Дмитриевича. 10 апреля 2023 года состоялось слушание, в ходе которого суд установил вину мебельщика. Однако потерпевшая сторона в свою очередь пояснила, что подсудимый в полном объеме возместил причиненный преступлением ущерб и претензий к нему она больше не имеет. Таким образом, Алхутов смог избежать ответственности и продолжил принимать заказы от новых доверчивых клиентов.

Однако уже 11 января 2024 года в Советском районном суде Волгограда были зарегистрированы материалы нового уголовного дела, фигурантом которого значится Алхутов Александр Дмитриевич, которому вменяют четыре эпизода по той же самой статье, что и в предыдущий раз. Как пояснили корреспондентам ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском районном суде, материалы дела поступили по подсудности к ним и были зарегистрированы 19 февраля 2024 года. Дата первого заседания еще не назначена.

В редакцию информагентства продолжают обращаться с жалобами обманутые мебельщиком Александром Алхутовым волгоградцы. Еще одной пострадавшей от действий волгоградца стала многодетная мать из Тракторозаводского района Ирина Жолудева. Женщина, как и другие клиенты мебельщика не устояла перед «горячими» предложениями псевдо-мастера, а в итоге осталась без мебели и с кредитами.

Напомним, что по данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не числится ИП и самозанятым. В разговоре с корреспондентом «Высоты 102» Алхутов пообещал в случае выхода публикации про него «сладкую жизнь».

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

