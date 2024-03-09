В редакцию V102.RU продолжают обращаться новые пострадавшие от действий мебельщика-кидалы Александра Алхутова. Жительница Краснооктябрьского района Волгограда Наталья Тыркалова рассказала, что они с мужем в прошлом году решили приобрести кухонный гарнитур, но после получения аванса мастер словно растворился.

— Мы заключили договор с Алхутовым еще в сентябре 2023 года. Заплатили первоначально 39 тысячи рублей, общая сумма составляла чуть больше 60. Время шло, а никакой активности с его стороны не было. У Алхутова все время находилась какая-либо причина, из-за которой он оттягивал исполнение условий договора. Говорил, что осталось потерпеть еще немного и все будет. Мы ждали до декабря, а когда все сроки вышли, муж написал заявление в полицию, — рассказала обманутая волгоградка. — Уже после этого в интернете мы нашли статьи про него, почитали и поняли, что как будто с нас это все писали. Потом я стала выходить на контакт с другими пострадавшими от его махинаций. Обманутых людей оказалось на самом деле очень много. Он же и у бабушек последние накопления забирал. И ничего не екало внутри.

По словам Натальи, Алхутов с самого начала стремился показать себя лучше, чем он есть на самом деле, всячески нахваливал себя и предлагал скидки.

— Говорил, что такой вот он умелец да молодец. Цены у него ниже, чем у других. Все быстро сделает. У нас даже мысли не возникало, что он способен на обман. Он приехал один, без жены. Мы сразу отдали ему наличные в руки. Никаких чеков не давал, говорил, что достаточно договора. Теперь, благодаря огласке, надеемся, что его остановят, — уверена женщина.

Напомним, что в редакцию «Высоты 102» продолжают обращаться обманутые мебельщиком Александром Алхутовым волгоградцы. Жительница Краснооктябрьского района Светлана Фальченко заявила о возбуждении еще одного уголовного дела на горе-мастера. Многодетная мать из Тракторозаводского района Ирина Жолудева также попалась на удочку предприимчивого мужчины, в итоге оставшись без мебели и с кредитами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП и самозанятого. В разговоре с корреспондентом редакции мебельщик пообещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикации про него.

К слову, в Краснооктябрьском районном суде 19 февраля 2024 года зарегистрированы материалы уголовного дела. Дата первого заседания еще не назначена.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»