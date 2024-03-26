



В Волгоградской области 15 межмуниципальных маршрутов будут обслуживать 37 новых автобусов, которые поступили в регион сегодня, 26 марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в облкомтрансе.





Напомним , что во вторник утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в приемке 83 новых автобусов различной вместимости, которые будут переданы автопредприятиям для работы на межмуниципальных и дачных маршрутах. В регион поступили 38 низкопольных автобусов большого класса, 36 автобусов среднего класса и девять – модернизированные ПАЗ малого класса.





– Первые 37 автобусов в самое ближайшее время отправятся работать на 15 межмуниципальных маршрутов, которые связывают Алексеевский, Городищенский, Киквидзенский, Новоаннинский и Светлоярский районы между собой и с Волгоградом, – сообщили в профильном комитете. – Остальные 46 автобусов будут поэтапно выводиться на линии.





Все 83 автобуса выйдут на маршруты к майским праздникам, обещают чиновники.



