Расследования 26.03.2024 13:12
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26.03.2024 13:12
В Волгоградской области 15 межмуниципальных маршрутов будут обслуживать 37 новых автобусов, которые поступили в регион сегодня, 26 марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в облкомтрансе.
Напомним, что во вторник утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в приемке 83 новых автобусов различной вместимости, которые будут переданы автопредприятиям для работы на межмуниципальных и дачных маршрутах. В регион поступили 38 низкопольных автобусов большого класса, 36 автобусов среднего класса и девять – модернизированные ПАЗ малого класса.
– Первые 37 автобусов в самое ближайшее время отправятся работать на 15 межмуниципальных маршрутов, которые связывают Алексеевский, Городищенский, Киквидзенский, Новоаннинский и Светлоярский районы между собой и с Волгоградом, – сообщили в профильном комитете. – Остальные 46 автобусов будут поэтапно выводиться на линии.
Все 83 автобуса выйдут на маршруты к майским праздникам, обещают чиновники.
– Выбор маршрутов для обновленного автопарка осуществлялся по принципу пассажирской востребованности, – уточняют в облкомтрансе.
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