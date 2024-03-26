Расследования

Новые автобусы выпустят на межмуниципальные маршруты к майским праздникам

Расследования 26.03.2024 13:12
0
26.03.2024 13:12


В Волгоградской области 15 межмуниципальных маршрутов будут обслуживать 37 новых автобусов, которые поступили в регион сегодня, 26 марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в облкомтрансе. 

Напомним, что во вторник утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в приемке 83 новых автобусов различной вместимости, которые будут переданы автопредприятиям для работы на межмуниципальных и дачных маршрутах. В регион поступили  38 низкопольных автобусов большого класса, 36 автобусов  среднего класса и девять – модернизированные ПАЗ малого класса.

Первые 37 автобусов в самое ближайшее время отправятся работать на 15 межмуниципальных маршрутов, которые связывают Алексеевский, Городищенский, Киквидзенский, Новоаннинский и Светлоярский районы между собой и с Волгоградом, – сообщили в профильном комитете. – Остальные 46 автобусов будут поэтапно выводиться на линии. 

Все 83 автобуса выйдут на маршруты к майским праздникам, обещают чиновники. 

– Выбор маршрутов для обновленного автопарка осуществлялся по принципу пассажирской востребованности, – уточняют в облкомтрансе. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.03.2024 16:28
Расследования 26.03.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 16:12
Расследования 26.03.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 16:02
Расследования 26.03.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 09:44
Расследования 26.03.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 09:09
Расследования 26.03.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 19:22
Расследования 25.03.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 18:47
Расследования 25.03.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 18:25
Расследования 25.03.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 16:56
Расследования 25.03.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 12:45
Расследования 25.03.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 10:19
Расследования 25.03.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2024 23:49
Расследования 24.03.2024 23:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2024 18:32
Расследования 24.03.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2024 15:33
Расследования 23.03.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2024 12:53
Расследования 23.03.2024 12:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:33
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банкСмотреть фотографии
16:29
В России предложили создать нацпроект для участников СВОСмотреть фотографии
16:28
Суд в Волгограде проигнорировал мольбы мебельщика-кидалы БородавкоСмотреть фотографии
16:12
Избивший пенсионерку в магазине волжанин может отделаться штрафомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
В Волгоградской области задержан мужчина, напавший с топором на соседаСмотреть фотографии
15:09
ФСБ предупредила волгоградцев о вербовке детей для новых терактовСмотреть фотографии
14:52
Чиновникам Средней Ахтубы пришлось найти деньги на детскую площадкуСмотреть фотографии
14:29
В Госдуме обсуждают возможность возвращения смертной казни в РоссииСмотреть фотографии
14:18
Учебная эвакуация прошла в бизнес-центре Premier Building в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Рыбака с сетями и 216 кг рыбы поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:12
Новые автобусы выпустят на межмуниципальные маршруты к майским праздникамСмотреть фотографии
13:04
Власти займутся организацией похорон погибшей в «Крокусе» волгоградки Юлии ЧечинойСмотреть фотографии
12:32
Ростовских рабочих привлекут к благоустройству сквера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:34
Переживали всем двором: в Волгограде уличный кот два дня провисел на деревеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Зарплаты – высокие, условия – отличные: в Волгограде ищут сотрудников на рабочие специальностиСмотреть фотографии
11:00
Подъем заболеваемости ОРВИ произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
У малыша начались судороги. Многодетная семья отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Котово паводком смыло дорогуСмотреть фотографии
10:34
Похитители люков на кроссовере засветились перед камерой наблюдения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
В Волжском запускают прием заявок на грантовый конкурс для местных сообществСмотреть фотографии
10:30
Пропавшего известного хирурга-онколога из Волгограда нашли живым в лесуСмотреть фотографии
10:30
Волгоградская область обновила автобусы на сельских и дачных маршрутахСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде умер экс-главврач больницы № 5 Владимир МатвеевСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области с 1 апреля стартует пожароопасный сезонСмотреть фотографии
09:44
В Москве заинтересовались делом о насилии над 11-летней девочкой под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградском аэропорту задержали пакистанца с элитным табаком из Египта, ОАЭ и ИорданииСмотреть фотографии
09:09
Бастрыкин поручил проверить мужа волгоградки после передачи «Мужское / Женское»Смотреть фотографии
08:49
В Волгограде нашли проектировщика перестройки дома с колоннамиСмотреть фотографии
08:16
Под Волгоградом представили нового чиновника с социальным уклономСмотреть фотографии
07:51
В Волжском обсуждают продажу проездных для школьников и студентов по единой ценеСмотреть фотографии
 