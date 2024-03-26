Общество

Волгоградская область обновила автобусы на сельских и дачных маршрутах

Общество 26.03.2024 10:30
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26.03.2024 10:30


83 новых автобуса различной вместимости сегодня, 26 марта, переданы автопредприятиям Волгоградской области для работы на межмуниципальных и дачных маршрутах. Как сообщили V102.RU в администрации региона, новую технику перед отправкой в районы осмотрел глава региона Андрей Бочаров.

Автобусы поступят в Урюпинск, Светлоярский, Городищенский, Среднеахтубинский, Ленинский, Алексеевский, Камышинский, Киквидзенский, Новоаннинский и Фроловский районы. Это 38 низкопольных автобусов большого класса местного производства VOLGABUS, работающие на КПГ, 36 «пазиков» среднего класса («Вектор NEXT», ПАЗ 423404) и 9 — модернизированных ПАЗ малого класса.

В обладмине сообщили, что технику на сумму 0,9 млрд рублей закупили благодаря федеральной программе специальных казначейских кредитов. С поступлением этой партии парк межмуниципального общественного транспорта обновиться на 45%. Новая техника заменит старые автобусы, которые были в эксплуатации 13-20 лет.

- Из всего подвижного состава на маршруты выходили 30% — в лучшем случае 50% автобусов. До такого доводить нельзя! Поэтому мы продолжаем в полном масштабе поэтапно реализовывать комплексную программу обновления всего подвижного состава общественного транспорта Волгоградской области — эта задача для нас является приоритетом, - сообщил губернатор.


Волгоградская область для этого использует возможности нацпроекта «Безопасные качественные дороги», механизмы инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, ресурсы институтов развития, механизмы государственно-частного партнерства, госпрограммы.

Так, в период 2014-2024 гг в регион поступили уже свыше тысячи единиц общественного транспорта всех видов, в т.ч. только за 2022-2024 гг — порядка 500 шт.

- За три года поступили 325 новых автобусов на сумму 7 млрд рублей, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При этом надо понимать, что активно используемый общественный транспорт будет стареть. Поэтому нужно регулярное обновление подвижного состава. Начиная с 2026 года мы должны это учитывать в планах в пределах 5-10%.

Андрей Бочаров отметил, что в настоящее время в Волгограде на 100% обновлен троллейбусный парк. До конца 2024 года планируется полностью обновить и парк трамваев.

- На 80% обновлен автобусный парк Волгограда и на 45% — транспорт на основных востребованных межмуниципальных маршрутах. Мы должны довести до 80% количество новой техники на межмуниципальных и муниципальных маршрутах. Вторая задача перевод 80% всего автобусного парка на экологичное топливо, - сообщил глава региона.

В Волгоградской области на КПГ и СПГ в настоящее время работает более 50% автобусного парка региона. На линиях Волгограда используется 21 электробус. Для такой техники, использующей экологичные виды топлива, построены заправки и зарядные станции.

Фото: администрации Волгоградской области

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