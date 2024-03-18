Расследования

Мебельщик Бородавко выступил в Волгограде против СМИ и потерял адвоката

Расследования 18.03.2024 20:55
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18.03.2024 20:55


В Волгоградском областном суде 18 марта буквально с космической скоростью завершилось первое апелляционное заседание по уголовному делу в отношении скандально известного мебельщика Романа Бородавко, виновного в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель похитил 2,5 миллиона рублей у 32 потерпевших под видом предоставления услуг. 

Ранее адвокат предприимчивого дельца Ольга Забелова настаивала, что ее подзащитного непременно стоит оправдать, «так как в его действиях нет состава преступления». Уголовное дело, считает юрист, «было возбуждено лишь потому, что заявители воспользовались своим правом и подали многочисленные иски». К слову, именно из-за ее болезни и перенесли процесс. Защитница бизнесмена попросила дать ей время до 26 марта. 

Находившийся на время следствия под подпиской о невыезде Бородавко в апелляционном процессе вещал уже из СИЗО по видео-конференц-связи. На столе перед ним лежали многочисленные бумаги, а сам он выглядел достаточно свежим и бодрым.     

Рассматривать жалобу мебельщика предстоит коллегии судей в количестве трех человек. При этом осужденный довольно категорично выступил против присутствия в процессе журналиста «Высоты 102». 

— Я не совсем понимаю человека в красном свитере, что он здесь делает? Хотел бы, чтобы корреспондент со средства массовой информации…

— У вас имеются отводы составу суда? Выскажитесь по этому вопросу,  прервала его судья. 

— Отводов не имею, — покорно ответил фигурант дела.  


Также суд указал Бородавко на тот факт, что, если адвокат не появится в заседании, перенесенном на 26 марта, его придется заменить другим защитником по назначению. 

— Либо вы можете сами выбрать себе иного представителя, — добавила председательствующая. 

— Уважаемый суд, мне понятно про другого защитника, но у меня нет возможности — я сижу в тюрьме, и у меня нет телефона, — пытался оправдаться мебельщик.  

Примечательно, что Бородавко на момент задержания был трудоустроен управляющим хосписа. Осужденный уточнил, что ему приходится содержать двух несовершеннолетних детей. 

Разбирательства по уголовному делу в отношении Бородавко длились два года. Подсудимый свою вину категорически отрицает. Приговором Центрального районного суда Волгограда ему назначено пять лет колонии общего режима. По версии следствия, осужденный в период с мая 2020 года по июнь 2021-го заключал с волгоградцами договоры на изготовление и установку мебели, а также поставку бытовой техники.

Как только деньги оказывались у бизнесмена, он тратил их в свое удовольствие. Коммерсант «кормил завтраками» обманутых клиентов, пока те не обратились в правоохранительные органы с коллективным заявлением. Отметим, что на мебельщика жаловались и рабочие, которые у него трудились. По их словам, босс остался должен им по 100 тысяч рублей зарплаты каждому. . 

Согласно картотеке облсуда, интересы осужденного в апелляционной инстанции должны представлять пять адвокатов. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Скриншот: видео читателей ИА «Высота 102»

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