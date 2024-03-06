Расследования

Переплюнул даже Музраева. Пять адвокатов встали на защиту мебельщика-кидалы Бородавко

Расследования 06.03.2024 19:39
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06.03.2024 19:39


В Волгоградском областном суде 18 марта состоится апелляционное заседание по уголовному делу в отношении скандально известного мебельщика Романа Бородавко, виновного в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель получил пять лет колонии общего режима за хищение в размере 2,5 миллиона рублей у 32 потерпевших, однако теперь прилагает все усилия, чтобы вновь оказаться на свободе.  

Согласно картотеке облсуда, интересы Бородавко в предстоящем процессе будут представлять пять адвокатов. Столько юристов не мог себе позволить даже экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев, осужденный за терроризм.   

С одним из защитников — Ольгой Забеловой — пообщались корреспонденты V102.RU. 

Мы требуем оправдать нашего доверителя, так как в его действиях нет состава преступления. Уголовное дело было возбуждено лишь потому, что заявители воспользовались своим правом и подали многочисленные иски. Хотя все правоотношения между ними и моим подзащитным лежат в плоскости ГК РФ, — заявила адвокат. 


На скриншоте: Роман Бородавко 

Примечательно, что среди участников процесса указан представитель поликлиники № 3 города Волгограда. На вопрос, связан ли этот факт со здоровьем фигуранта дела, юрист пояснила следующее: 

Нет, никаких заболеваний у Романа Сергеевича нет. Эта информация никаким образом не касается моего подзащитного. Никаких сенсационных заявлений по этому поводу мы делать не планируем. 

Разбирательства по уголовному делу в отношении Бородавко длились два года. Подсудимый вину так и не признал. Находившегося под подпиской о невыезде мебельщика заковали в наручники прямо в зале суда в день вынесения приговора. 

Следствием установлено, что обвиняемый в период с мая 2020 года по июнь 2021-го заключал с жителями Волгограда договоры на изготовление и установку мебели, а также поставку бытовой техники. Как только деньги оказывались у предпринимателя, он тратил их в свое удовольствие. Со слова обращавшихся ранее в редакцию «Высоты 102» волгоградцев, они так и не дождались заказанных у Бородавко кухонных гарнитуров, оплатив работу по их изготовлению. Коммерсант «кормил завтраками» обманутых клиентов, пока они не написали коллективное заявление в правоохранительные органы.

Отметим, что на оказавшегося под следствием мебельщика жаловались и рабочие, которые у него трудились. По их словам, босс остался должен им по 100 тысяч рублей зарплаты каждому. Люди увольнялись без копейки денег. При этом они признавались, что работали у Бородавко без заключения договора, поэтому не смогли отстоять свои права в законном порядке.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Скриншот: видео читателей ИА «Высота 102»

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