Бастрыкин поручил проверить мужа волгоградки после передачи «Мужское / Женское»

Председатель СК России Александр Бастрыкин в срочном порядке затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту бесследного исчезновения жительницы Новоаннинского района Волгоградской области Марии Седовой, сообщает V102.RU. Мать двоих детей, работавшая на автомойке пропала 30 декабря 2023 года.

— В программе одного из федеральных телеканалов прозвучала информация о безвестном исчезновении волгоградки. Участники обсуждения высказали мнение о причастности мужа пропавшей женщины к ее исчезновению и возможном совершении им противоправных действий в отношении супруги, — заявили в пресс-службе СКР. — По данному факту следственными органами СКР по Волгоградской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Глава СК РФ поручил руководителю волгоградского следкома Василию Семенову представить доклад о ходе расследования и по обстоятельствам, озвученным в сюжете.

Напомним, накануне в эфире передачи «Мужское / Женское» на Первом канале обсудили загадочную историю исчезновения Марии Седовой. Супруга пропавшей женщины подозревают в убийстве — мужчина даже дважды проходил полиграф, однако результаты исследований оказались диаметрально противоположными.

Фото: СКР