Загадку исчезновения Марии Седовой из Волгоградской области обсудили в «Мужском / Женском»

Так, стало известно, что мужа Марии подозревают в убийстве – мужчина даже дважды проходил полиграф, однако результаты исследований оказались диаметрально противоположными. Кто-то из знакомых семьи считает, что Александр действительно может быть причастен к пропаже супруги, так как он постоянно ее избивал в пьяном угаре. Однако не все верили, что мужчина мог совершить убийство. Сам Александр считает, что его жена убежала с любовником. При этом выяснилось, что мужчина уже намерен познакомиться с другой женщиной.
Расследования 25.03.2024 18:47
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25.03.2024 18:47
Так, стало известно, что мужа Марии подозревают в убийстве – мужчина даже дважды проходил полиграф, однако результаты исследований оказались диаметрально противоположными. Кто-то из знакомых семьи считает, что Александр действительно может быть причастен к пропаже супруги, так как он постоянно ее избивал в пьяном угаре. Однако не все верили, что мужчина мог совершить убийство. Сам Александр считает, что его жена убежала с любовником. При этом выяснилось, что мужчина уже намерен познакомиться с другой женщиной.
Сегодня, 25 марта, в эфире Первого канала обсудили загадочную историю исчезновения жительницы Новоаннинского района Волгоградской области Марии Седовой. Как ранее сообщало V102.RU, мама двоих детей, которая работала на автомойке в райцентре, пропала 30 декабря 2023 года. И с той поры о ней нет никаких вестей.Марию искали волонтеры, кинологи и полицейские, однако безрезультатно – молодая женщина как-будто сгинула. В студию «Мужского и женского» приехали муж Марии Александр, родные и знакомые семьи, которые высказали различные версии случившегося.
Так, стало известно, что мужа Марии подозревают в убийстве – мужчина даже дважды проходил полиграф, однако результаты исследований оказались диаметрально противоположными. Кто-то из знакомых семьи считает, что Александр действительно может быть причастен к пропаже супруги, так как он постоянно ее избивал в пьяном угаре. Однако не все верили, что мужчина мог совершить убийство. Сам Александр считает, что его жена убежала с любовником. При этом выяснилось, что мужчина уже намерен познакомиться с другой женщиной.
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