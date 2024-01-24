Расследования

Под Волгоградом разыскивают пропавшую перед Новым годом работницу автомойки

Расследования 24.01.2024 16:44
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24.01.2024 16:44


В Новоаннинском районе Волгоградской области полиция и следователи разыскивают Марию Седову, которая пропала еще 30 декабря 2023 года. Как сообщает V102.RU, 25-летняя девушка работала на одной из автомоек в районном центре.
Приметы пропавшей: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волос темный, прямой, ниже плеч, глаза зеленного цвета, лицо вытянутое.
Была одета в куртку зимнюю зеленного цвета, шапку красного цвета, штаны темного цвета, сапоги женские темного цвета.
Просьба ко всем,  кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить в полицию (02, 3-49-74), либо в Новоаннинский межрайонный Следственный отдел (3-60-99, 361-51).
Фото Новоаннинский сегодня VK.com, коллаж Алексея Костякова V102.RU

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