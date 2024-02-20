



Полиция Новоаннинского района Волгоградской области просит помощи в розыске без вести пропавшей 25-летней жительницы райцентра Марии Юрьевны Седовой. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что девушка еще 30 декабря прошлого года ушла из дома по адресу ул. Чернышковского, д. 114 в городе Новоаннинском и до настоящего момента о ее судьбе ничего не известно. Также сообщалось, что пропавшая работала на одной из местных автомоек.

Как стало известно ИА «Высота 102» 20 февраля, следственными органами по факту безвестного исчезновения жительницы Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ – убийство.

Напомним, приметы Марии Седовой: славянская внешность, на вид 30 лет, рост 170-175 см., худощавое телосложение, темные прямые волосы, глаза зеленого цвета. В день исчезновения девушка была одета в зеленый зимний пуховик, красную вязаную шапку, темные штаны и сапоги.

Если вам что-либо известно о возможно местонахождении Марии, полиция просит сообщить информацию по телефону дежурной части Отдела МВД России по Новоаннинскому району 8(84447)3-49-74 или по телефонам 02 и 112.

Фото: Новоаннинский сегодня VK.com, коллаж Алексея Костякова V102.RU