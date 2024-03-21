Федеральные новости

В России через ОКВЭД легализуют деятельность блогеров

Федеральные новости 21.03.2024 16:13
0
21.03.2024 16:13


В России для блогеров в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) создадут код, который, вполне вероятно, получит название «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Таким образом, сообщает «Парламентская газета», в стране хотят легализовать деятельность лиц, получающих доход благодаря социальным сетям, каналам и блогам,  

За блогерами будущее, люди на них ориентируются. Нужно, чтобы они уважали подписчиков и наоборот, чтобы было доверие, – прокомментировал зампред Госдумы Петр Толстой. – Сфера должна стать более упорядоченная. 

Он также высказал мысль о том, что саморегуляция – единственный на сегодня и эффективный способ создания репутации для отрасли и каждого блогера.

Доверие возникает неспроста и его можно быстро потерять, когда блогеры измеряют медийный вес только в количестве подписчиков – это неправильно, важно, чтобы эти подписчики доверяли этому человеку, – высказался Толстой. 

При всем этом, по данным «Парламентской газеты», в Госдуме предлагают законодательно разделить образовательные и консультационно-информативные услуги. Блогеры смогут оказывать лишь вторые, если не имеют необходимых лицензий в сфере образования. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
21.03.2024 17:11
Федеральные новости 21.03.2024 17:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2024 12:26
Федеральные новости 19.03.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2024 11:38
Федеральные новости 13.03.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2024 17:41
Федеральные новости 11.03.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2024 14:50
Федеральные новости 11.03.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2024 14:01
Федеральные новости 08.03.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2024 11:16
Федеральные новости 02.03.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.02.2024 18:10
Федеральные новости 28.02.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2024 20:05
Федеральные новости 27.02.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2024 16:22
Федеральные новости 27.02.2024 16:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2024 12:32
Федеральные новости 26.02.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.02.2024 10:59
Федеральные новости 22.02.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.02.2024 14:03
Федеральные новости 21.02.2024 14:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.02.2024 13:50
Федеральные новости 20.02.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.02.2024 19:17
Федеральные новости 15.02.2024 19:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:04
Деньги на ветер: в Волгограде эксперимент с «вафельной» разметкой пал жертвой бюрократииСмотреть фотографии
18:33
Ростехнадзор нашел на «Волгоград Арене» 117 нарушенийСмотреть фотографии
17:52
«И в шутку, и всерьез»: шесть короткометражек с волгоградскими школьниками покажут на ТВ-каналах РоссииСмотреть фотографии
17:45
В Новоаннинском 22 марта взвоют сиреныСмотреть фотографии
17:34
Полиция задержала жителей Новосибирска и Волгограда, кравших деньги у стариковСмотреть фотографии
17:11
Убивший 31 женщину «поволжский маньяк» Тагиров получил пожизненноеСмотреть фотографии
16:48
Музыкальная сказка «Этикет и Кº» научит детей правилам хорошего тонаСмотреть фотографии
16:23
Shaman разбудил жителей микрорайона в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В России через ОКВЭД легализуют деятельность блогеровСмотреть фотографии
15:31
МЧС предупредило о беспилотниках в четырех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде нашли решение проблемы с нехваткой онкологовСмотреть фотографии
14:07
А сам весь в белом. Хозяин аквапарка Газарян в суде обличал СК, адвоката и отца погибшего мальчикаСмотреть фотографии
13:22
Для управления потоками пациентов в онкодиспансере Волгограда внедрили умную системуСмотреть фотографии
13:06
Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде заблокировали сайты с услугами по отмыву наличныхСмотреть фотографии
12:41
Вызвал убийцу на дом. Опубликовано видео из квартиры жестоко зарезанного волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Сборщика мебели обязали выплатить 25 млн рублей за сгоревший дотла цех в ВолжскомСмотреть фотографии
12:10
В Саратовской области мужчина 16 лет считался мертвым, но все-таки «воскрес»Смотреть фотографии
12:00
«Торчал из земли»: в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снарядСмотреть фотографии
11:30
Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядкеСмотреть фотографии
11:14
Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Экс-начальница отделения Почты России за месяц вынесла 753 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойнейСмотреть фотографии
10:45
В Елани Волгоградской области из-за аварии на водозаборе на сутки ввели режим ЧССмотреть фотографии
10:41
На ул. Николая Отрады в Волгограде оперативно заменят участок теплосетиСмотреть фотографии
10:21
Провалившегося под лед рыбака вторые сутки ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
«Красный Октябрь» взял золото в региональном турнире по мини-футболуСмотреть фотографии
09:23
Волгоградцам рассказали о морозных ночах на выходныхСмотреть фотографии
09:01
УФСБ: задержан волгоградец, причастный к крупным поставкам наркотиков в регионСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
На ручнике? В Волгоградской области застыли цены на дизель и бензинСмотреть фотографии
 