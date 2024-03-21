В России через ОКВЭД легализуют деятельность блогеров





В России для блогеров в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) создадут код, который, вполне вероятно, получит название «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Таким образом, сообщает «Парламентская газета», в стране хотят легализовать деятельность лиц, получающих доход благодаря социальным сетям, каналам и блогам,

– За блогерами будущее, люди на них ориентируются. Нужно, чтобы они уважали подписчиков и наоборот, чтобы было доверие, – прокомментировал зампред Госдумы Петр Толстой. – Сфера должна стать более упорядоченная.

Он также высказал мысль о том, что саморегуляция – единственный на сегодня и эффективный способ создания репутации для отрасли и каждого блогера.

– Доверие возникает неспроста и его можно быстро потерять, когда блогеры измеряют медийный вес только в количестве подписчиков – это неправильно, важно, чтобы эти подписчики доверяли этому человеку, – высказался Толстой.

При всем этом, по данным «Парламентской газеты», в Госдуме предлагают законодательно разделить образовательные и консультационно-информативные услуги. Блогеры смогут оказывать лишь вторые, если не имеют необходимых лицензий в сфере образования.