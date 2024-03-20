Стали известны подробности пожара с двумя погибшими детьми под Волгоградом

Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по пожару в Фроловском районе Волгоградской области, в ходе которого погибли двое мальчиков 4 и 5 лет. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры, пожар произошел в хуторе Амелино в 07:22.

- Пожар произошел во время того, как 26-летняя хозяйка дома вышла во двор на дойку коров, - рассказала старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина. - Увидев воспламенение, женщина зашла в охваченный огнем дом. Ей удалось спасти из огня 3-летнюю дочь и 5-летнего сына, двое сыновей 4-х и 5-ти лет погибли.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. Фроловского межрайонного прокурора Волгоградской области Олег Полеев. Уголовное дело будет рассмотрено по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области