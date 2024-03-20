Происшествия

Двое детей из многодетной семьи погибли на пожаре под Волгоградом

Происшествия 20.03.2024 09:29
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20.03.2024 09:29


В Волгоградской области утром 20 марта сгорел частный дом, в котором жила многодетная семья. Погибли двое мальчиков 4 и 5 лет, еще двоим детям и их матери удалось спастись, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании частного кирпичного дома размером 8х8 метров в хуторе Амелино Фроловского района поступило на пульт оперативного дежурного в 07.28. На место прибыли расчеты 58-ой пожарно-спасательной части. Пожар был ликвидирован в 8.32.

Причину возгорания установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые выехали на место происшествия.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, по факту гибели двоих детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). 

- По предварительным данным, 20 марта в утреннее время в одном из частных домовладений в хуторе Амелино Фроловского района, где проживала местная жительница совместно со своими детьми, произошел пожар, в результате которого погибли малолетние мальчики 2018 и 2020 года рождения.  Женщине удалось спастись самой, а также спасти еще двух своих детей, - рассказала Буянова.

Следователи проводят осмотр места происшествия. По его результатам будет назначен ряд судебных экспертиз.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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