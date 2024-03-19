



Главный тренер «Ротора» Сергей Попков выступил на пресс-конференции после домашнего матча с «Муромом», который накануне,18 марта, завершился со счетом 1:1, сообщает V102.RU. Главный тренер «Ротора» Сергей Попков выступил на пресс-конференции после домашнего матча с «Муромом», который накануне,18 марта, завершился со счетом 1:1, сообщает V102.RU.

- резюмировал наставник сине-голубых.Кроме того, специалист рассказал о тактических нюансах в действиях своей команды в матче с «Муромом»., - сказал Попков.Также главный тренер объяснил выбор основного голкипера на данную встречу, в которой Вадим Аверкиев заменил начинавшего основным весеннюю часть сезона Никиту Чагрова., - считает специалист.Сергей Попков высказался и про тройную замену, которая случилась сразу после пропущенного гола, а также про игру центрального защитника Алексея Шумских в центре нападения в финальном отрезке., - продолжил спикер.- Что касается Шумских, то это, во-первых, показывает недовольство результатом. Последние 15 минут, когда вышел Ярослав Крашевский на замену, всем была дана установка бить только вперед и оказывать давление. На один гол наиграли, еще можно было выжать пару моментов. Еще раз повторюсь, наверное, надо было сделать это сразу после перерыва. Бить вперед, поджимать. К сожалению, реалии конкретного поля вынудили переходить на тот футбол, который нам несвойственен. Но надо исходить из тех условий, в которых мы играем,- подытожил Сергей Попков.