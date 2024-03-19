Кроме того, специалист рассказал о тактических нюансах в действиях своей команды в матче с «Муромом».
- Евгений Николаевич Перевертайло очень опытный и грамотный тренер. У него одна из лучших команд в лиге по системе оборонительных действий. В среднем и нижнем блоке закрывают все зоны. Им очень тяжело не то что забить, а даже создать острый момент. Поэтому мы готовились. Один из классических вариантов — это фланговые атаки с подачами и дальние удары. От Прищепы последовало два удара. Один после стандарта, другой после неплохой комбинации. Настраивались, чтобы были дальние удары. Что касается фланговой игры и быстрого перевода мяча, здесь у нас были проблемы. Медленно мы все это делали и надо было форсировать. Не получилось подстроиться под конкретные условия, - сказал Попков.
Также главный тренер объяснил выбор основного голкипера на данную встречу, в которой Вадим Аверкиев заменил начинавшего основным весеннюю часть сезона Никиту Чагрова.
- Доверяем мы всем. У нас хорошие голкиперы, они качественно работают. Были изменения во втором туре, потому что мы реагировали на первый матч с «Уфой». Сегодняшний состав является реакцией на прошлый поединок с «Велесом», - считает специалист.
Сергей Попков высказался и про тройную замену, которая случилась сразу после пропущенного гола, а также про игру центрального защитника Алексея Шумских в центре нападения в финальном отрезке.
- Ход матча показывал, что немного устали. Помимо того, что на поле тяжело созидать, оно забирает очень много сил. Видно, что в этом момент старались играть активно и прессинговать высоко. Особенно это бьет по футболистам конструктивного плана. Поэтому могу сказать, что чуть-чуть запоздал с заменами. Может быть, минут на семь раньше надо было их сделать. Готовили перестановки, но так случилось, - продолжил спикер.
- Что касается Шумских, то это, во-первых, показывает недовольство результатом. Последние 15 минут, когда вышел Ярослав Крашевский на замену, всем была дана установка бить только вперед и оказывать давление. На один гол наиграли, еще можно было выжать пару моментов. Еще раз повторюсь, наверное, надо было сделать это сразу после перерыва. Бить вперед, поджимать. К сожалению, реалии конкретного поля вынудили переходить на тот футбол, который нам несвойственен. Но надо исходить из тех условий, в которых мы играем,- подытожил Сергей Попков.
Фото: СК «Ротор» VK.com