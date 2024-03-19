Общество

Коллапс отменяется: облкомприроды в кассации доказал правильность изгнания «Ситиматика»

Общество 19.03.2024 18:40
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19.03.2024 18:40


В Волгоградской области последние дни широко обсуждается предписание ФАС России, согласно которому областной комитет природных ресурсов должен аннулировать приказ о присвоении ООО «ЭкоЦентр» статуса временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Якобы документ противоречит антимонопольному законодательству. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», 19 марта облкомприроды в кассационном суде подтвердил правомочность расторжения отношений с компанией «Ситиматик-Волгоград», по вине которой, напомним, регион попросту тонул в мусоре. А это значит, что говорить о новом мусорном коллапсе как минимум преждевременно. 

Отметим, что информация о предписании ФАС появилась накануне в Telegram-каналах и была преподнесена так, будто бы прежний упомянутый регоператор был изгнан из Волгоградского региона незаконно. Однако никому из жителей области не стоит напоминать, какие завалы мусора еще год назад наблюдались не то что в отдаленных районах, но и даже в центре города-героя Волгограда. Подхватив данную информацию, отдельные СМИ предрекли страшный мусорный коллапс к 9 мая – якобы город за неделю без хозяйской руки обрастет новыми завалами.  

Сегодня же, сообщает информагентство «Высота 102», профильный комитет опроверг неверные трактовки документа и дал пояснения.

Согласно ФЗ "Об отходах производства и потребления" N 89-ФЗ, орган исполнительной власти вправе назначать временного регионального оператора сроком до 1 года. Поэтому компания «ЭкоЦентр» продолжит выполнять обязательства по вывозу ТКО на территории Волгоградской области до момента выбора постоянного регоператора, который будет определен по итогам открытого конкурса в установленный законом срок, – сообщили чиновники. – Это значит, что услуги по вывозу мусора будут предоставляться в полном объеме. Как жителям, так и организациям.

Что касается вопроса о якобы незаконном изгнании «Ситиматика», о чем весьма подробно пишут авторы Telegram-каналов, то здесь совершенно противоположное мнение сложилось в кассационной инстанции. 19 марта ООО «Ситиматик-Волгоград» проиграл уже третий суд в попытке вернуть себе контроль за «мусорной» сферой в Волгоградской области. В Казани кассационная инстанция подтвердила законность решения о лишении ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регионального оператора. Основанием, в том числе, послужило нарушение компанией периодичности вывоза ТКО с мест накопления. 

Напомним, что недавно ИА «Высота 102» со ссылкой на коллег из Саратовской области сообщало об увольнении директора «Ситиматика». В соседнем с Волгоградской областью регион разворачивается до боли знакомый волгоградцам сценарий – в Саратове и прилегающих районах местные жители жалуются на не устраивающий их вывоз мусора. 

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