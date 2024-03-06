Общество

Где-то мы это видели. В Саратове за неуспеваемость уволили директора «Ситиматик»

Общество 06.03.2024 17:35
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06.03.2024 17:35


В Саратове пост директора регоператора по работе с отходами – филиала компании «Ситиматик» покинул Михаил Андреев. Об этом сегодня, 6 марта, сообщило издание «СарИнформ» после заседания облдумы. Об увольнении, в частности, объявил депутат Александр Бурмак. Как отмечают журналисты, кадровые изменения в структуре саратовского «Ситиматика» произошли после того, как местные парламентарии озвучили ряд замечаний в адрес компании – до боли на поминающие те, которыми раньше задавались жители Волгоградской области. 

Так, в частности, по сведениям «СарИнформа», 22 февраля текущего года на заседании областной думы в Саратове министр природных ресурсов региона Константин Доронин в ответ на просьбу депутатов дать оценку работы регоператора по обращению с ТКО ответил, что достижения «Ситиматика» в Саратове оцениваются им удовлетворительно, при этом он добавил важное но – «вопросов много». 

А вот депутаты саратовской думы оказались менее дипломатичными. Так, единоросс Роман Грибов предложил Доронину заменить регоператора или же сменить все руководство филиала «Ситиматика». Поводом для такой критики стало большое количество жалоб на вывоз мусора, подчеркнул он. 

Но и не только плохая уборка стала причиной разборок в парламенте. Саратовский депутат поднял проблему, которая мучит жителей Волгоградской области даже после ухода «Ситиматика» – выбивание долгов через коллекторов. 

У граждан задолженность перед регоператором 1,2 миллиарда рублей. Вы знаете, что от вашего имени действует коллекторская контора «Росдолг»? Это вообще законно? Это справедливо к жителям? – с таким вопросом обратился Грибов 22 февраля к гендиректору филиала «Ситиматика» Михаилу Андрееву. 

Это по закону, при чем здесь справедливость? – интересно парировал Андреев. 

Отметим, что волгоградцев нанятые бывшим регоператором «Ситиматик-Волгоград» кошмарят даже тогда, когда никаких долгов перед компанией они не имеют. При этом методы работы коллекторов никак нельзя назвать законными – жителей региона и по сей день одолевают звонками едва ли ни ежечасно. 

Как сообщает ИА «СарИнформ», после разбора полетов в парламенте 4 марта депутаты отправились на встречу с директором федерального «Ситиматика» Дмитрием Лесниковым и  рассказали ему о проблемах областного филиала.

Он был крайне удивлен услышанным. <...> [Я считаю, что мало было уволить Андреева], надо менять весь руководящий состав, включая [заместителя директора] Калямина», – заявил депутат Бурмак по итогам встречи. 

Впрочем, если вспомнить опыт Волгоградской области, увольнения и назначения новых руководителей в региональном филиале регоператора ни разу не возымели «целебной» силы – на памяти корреспондентов ИА «Высота 102» руководители компании менялись шесть раз, а если доверять сведениям системы СПАРК, то у волгоградского филиала было 10 директоров и сегодня компанией руководит 11-й по счету.  Не наладился вывоз мусора в Волгоградской области даже тогда, когда компания сменила название – с «Управления отходами – Волгоград» на «Ситиматик-Волгоград». 

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