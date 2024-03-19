Дрифт невезучего водителя Mercedes в Волгограде зафиксировали видеокамеры





В Волгограде задержан очередной дрифтер, который на своем Mercedes под покровом ночи совершал опасные маневры в Дзержинском районе. При этом везение водителя подвело – единственными очевидцами выкрутасов волгоградца на дороге, кроме камер видеонаблюдения, стали сотрудники Госавтоинспеции.

Так, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе службы сотрудники ДПС заметили на проспекте Жукова иномарку, которая дрифтовала, выезжая на встречную и разделительную полосы, а также на полосу движения, предназначенную для движения маршрутных транспортных средств.





– Выяснилось, что находившийся за рулем 24-летний волгоградец ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – рассказали в ведомстве. – В отношении него составлены административные материалы.

Уточняется также, что на автомобиле не было номером, а сам водитель не смог предъявить документы. Теперь ему грозит лишение водительских прав.

Напомним, ранее такой дрифетер на Mercedes опубликовал в социальной сети видео, на котором иномарка выписывает круги на Современнике, создавая угрозу для других участников движения. После недолгих поисков полицейские установили личность нарушителя и задержали его, а автомобиль поместили на штрафстоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области