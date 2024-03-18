Происшествия

«Откуда деньги?»: у безработного волгоградца за дрифт в центре города отобрали представительский Mercedes

Происшествия 18.03.2024 14:15
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18.03.2024 14:15


В Волгограде полицейские установили личность и задержали водителя Mercedes представительского класса, устроившего дрифт 11 марта в центре города. Как стало известно ИА «Высота 102», им оказался опубликовавший в соцсетях ролик Роберт Балаян. 



Напомним, что Балаян 14 марта опубликовал в запрещенной социальной сети видео, на котором иномарка выписывает круги на Современнике, создавая угрозу для других участников движения. При этом мужчина не уточнял, он сам находился за рулем или же стал случайным свидетелем нарушения.  

По информации полицейских, за владельцем Mercedes уже значится 32 нарушения ПДД, а сам автомобиль до сих не зарегистрирован в установленном порядке. Владельцу иномарки всего 24 года. 

Инспекторы ДПС городской Госавтоинспекции разыскали водителя. Им оказался 24-летний житель Красноармейского района. 15 марта 2024 года он был доставлен в подразделение Госавтоинспекции, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. –Выяснилось, что волгоградец ранее 32 раза привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Автомобиль, которым он управлял, не зарегистрирован в установленном порядке. В отношении него составлены административные протоколы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тонировку, движение по встречной и разделительной полосам и другие.

«Орудие преступления» – дорогостоящий Mercedes – помещено на штрафную стоянку. Владелец иномарки отстранен от управления.

Как передает ИА «Высота 102», официально задержанный дрифтер нигде не работает. При этом стоимость иномарки превышает 10 млн рублей. По имеющимся сведениям, таких автомобилей на весь Волгоград всего два. 

Ранее сообщалось, что Роберт Балаян учится в волгоградском филиале РАНХиГС, противоположной информации из вуза не поступало. 

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