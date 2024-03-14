Волгоградец устроил наглый дрифт на Mercedes в центре города: видео





Неизвестный автолюбитель на серебристом Mercedes устроил наглый и опасный дрифт на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской в Центральном районе Волгограда. Видео с опасными маневрами в самом центре города выложил в соцсети один из местных жителей, сообщает V102.RU.





На тридцатисекундном ролике видно, как лихач на серебристом авто выезжает с улицы Краснознаменской на перекресток и боком делает разворот на проспекте Ленина. Проделав на камеру несколько маневров, автомобиль уезжает в направлении Комсомольской. Также на видеозаписи четко видно, что передний госномер у иномарки отсутствует.

Был ли за рулем владелец аккаунта Роберт Балаян, либо куролесил кто-то другой, он не сообщает. По имеющимся сведениям, Балаяну всего 20 лет и обучается он в волгоградском филиале РАНХиГС.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что по факту грубых нарушений Правил дорожного движения организована проверка.

– Устанавливаются личность и местонахождение нарушителя, – сообщают полицейские.

Видео: Роберт Балаян/ Instagram (признана экстремистской и запрещены на территории РФ.)