Дмитрий Медведев начал свой визит в Волгоград с Мамаева кургана

Сегодня, 12 марта, в Волгоград с однодневным визитом прибыл зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, сразу после прибытия в город-герой высокопоставленный гость направился на Мамаев курган.

- Дмитрий Медведев отдал дань памяти защитникам Отечества, возложив на Мамаевом кургане цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к могиле легендарного Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, - сообщили в обладмине.

Зампреда Совбеза РФ на Мамаевом кургане сопровождали полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, что Дмитрия Медведева ждут на набережной города-героя, где начался концерт, основную программу которого составляют патриотические выступления артистов.

Ранее в реготделении партии сообщали, что сегодня, 12 марта, «Единая Россия» проводит в регионах митинги-концерты «Вместе! За Россию!». Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции примут Дмитрий Медведев и Андрей Турчак, общественники, волонтеры, ветераны СВО, творческие коллективы, жители региона.

Фото: администрации Волгоградской области