Общество

Волгоградцам предложили посмотреть концерт с Медведевым и Турчаком онлайн

Общество 12.03.2024 14:00
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12.03.2024 14:00


В Волгограде сегодня, 12 марта, с визитом находятся председатель партии ЕР Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. На набережной города-героя к этому времени уже стартовал концерт, основную программу которого составляют патриотические выступления артистов. Не попавшие в амфитеатр волгоградцы могут посмотреть концерт в режиме онлайн – ссылку на прямую трансляцию опубликовала пресс-служба партии. 

Единая Россия 12 марта проводит в регионах митинги-концерты «Вместе! За Россию!». Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции примут  Дмитрий Медведев и Андрей Турчак, общественники, волонтеры, ветераны СВО, творческие коллективы, жители региона, – сообщила пресс-служба 10 минут назад. 

 

Предположительно выход на сцену в Волгограде Дмитрий Медведева запланирован на 14.30. Политик прибыл в Волгоград непосредственно перед концертом. 

Соратник Медведева по партии Андрей Турчак к этому часу уже успел принять участие в официальных мероприятиях в Волгоградской области, прибыв в регион утром 12 марта. 

Отметим, что среди тех, кто получил сегодня приглашение на концерт с участием политиков, очень много молодежи. Буквально все трибуны заняты студентами, участниками молодежных организаций. 

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