В Волгограде сегодня, 12 марта, с визитом находятся председатель партии ЕР Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. На набережной города-героя к этому времени уже стартовал концерт, основную программу которого составляют патриотические выступления артистов. Не попавшие в амфитеатр волгоградцы могут посмотреть концерт в режиме онлайн – ссылку на прямую трансляцию опубликовала пресс-служба партии.

– Единая Россия 12 марта проводит в регионах митинги-концерты «Вместе! За Россию!». Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции примут Дмитрий Медведев и Андрей Турчак, общественники, волонтеры, ветераны СВО, творческие коллективы, жители региона, – сообщила пресс-служба 10 минут назад.