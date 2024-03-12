Щекотавшей в Волгограде «Родину-мать» Агафоновой грозит суд за реабилитацию нацизма

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней Алены Агафоновой из Самары, которая летом прошлого года записала и выложила скандальное видео с монументом «Родина-мать» на Мамаевом кургане, передает V102.RU.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

- В настоящее время фигурантка и ее защитник ознакомились со всеми материалами. Уголовное дело направлено в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщила Буянова.

Ранее сообщалось, что Агафонова 20 июля 2023 года, находясь на территории объекта культурного наследия - Мамаевом кургане, записала у подножья монумента «Родина мать – зовет» видео, на котором щекотала грудь скульптуры, подпевала и хихикала. По данным следствия, тем самым обвиняемая осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны.

Видео она выложила в Инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) в сториз.

После того, как поступок девушки осудили она попыталась оправдаться, но после возбуждения уголовного дела летом 2023 года уехала из России. Ее объявили в розыск. Агафонову задержали в начале февраля текущего года в одном из аэропортов Москвы сразу после возвращения в Россию.

Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия заключил Алену Агафонову в СИЗО до 2 апреля.