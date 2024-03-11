Законопроект о добровольном ЕГЭ внесли в Государственную думу





В Государственную думу Российской Федерации 11 марта внесли проект закона, согласно которому выпускникам школ предлагается альтернатива – сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) или, как в былые времена, тянуть билеты и экзаменоваться по программам основного общего и среднего общего образования.

Авторами законопроекта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», выступили главы нескольких думских комитетов, а также член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

В пояснительной записке законотворцы отмечают ежегодный рост количества самоубийств среди сдающих ЕГЭ подростков. Одновременно, подчеркивают авторы проекта, в России до 472 миллионов рублей увеличились траты россиян на успокоительные препараты и глицин во время ЕГЭ. Подрывает стрессоустойчивость россиян еще и тот факт, что регулярно правила сдачи ЕГЭ в России меняют. Да и подготовиться к тестированию самостоятельно практически невозможно, а это ведет к трате родителями значительных средств из семейных бюджетов на репетиторов.

В качестве позитивного эффекта от данной инициативы в случае ее утверждения депутаты называют более качественный отбор кандидатов на места в учебных заведениях, так как в случае традиционной сдачи экзамена будут оцениваться реальные знания и способности выпускников, а не их умение выбирать из предложенных в тесте вариантов.

– В перспективе в России станет больше высококвалифицированных специалистов, уверены разработчики, – сообщает «Парламентская газета».

Напомним, что в июне согласно новому закону, выпускники смогут пересдать ЕГЭ. При этом первый результат будет аннулирован.