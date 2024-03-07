Врачи спасли ногу 67-летнему волгоградцу с полуметровой закупоркой сосудов

Волгоградские врачи провели ювелирную операцию пенсионеру, который мог лишиться ноги из-за закупорки сосудов, передает V102.RU.

- У 67-летнего пациента, страдающего атеросклерозом, в ходе обследования была выявлена закупорка аорты ниже почечных артерий — это и вызывало боль в ноге. Сосудистые хирурги выполнили операцию по реканализации аорты со стентированием. Сложность вмешательства в том, что протяжённость закупорки превышала 0,5 метра — операция проведена через прокол в правой руке, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В настоявшее время пациента уже выписали домой.

Операцию провели сердечно-сосудистые хирурги Волгоградской областной больницы №1.

Всего в 2023 году в сосудистом центре областной больницы №1 помощь врачей получили более 1,7 тысячи пациентов с острым коронарным синдромом. Медики выполнили более тысячи эндоваскулярных исследований, 750 стентирований, 13 операций по эмболизации аневризм артерий, более тысячи открытых сосудистых вмешательств.

Фото из архива ИА «Высота 102»