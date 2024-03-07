Здравоохранение

Врачи спасли ногу 67-летнему волгоградцу с полуметровой закупоркой сосудов

Здравоохранение 07.03.2024 12:37
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07.03.2024 12:37


Волгоградские врачи провели ювелирную операцию пенсионеру, который мог лишиться ноги из-за закупорки сосудов, передает V102.RU.

У 67-летнего пациента, страдающего атеросклерозом, в ходе обследования была выявлена закупорка аорты ниже почечных артерий — это и вызывало боль в ноге. Сосудистые хирурги выполнили операцию по реканализации аорты со стентированием. Сложность вмешательства в том, что протяжённость закупорки превышала 0,5 метра — операция проведена через прокол в правой руке, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В настоявшее время пациента уже выписали домой. 

Операцию провели сердечно-сосудистые хирурги Волгоградской областной больницы №1.

Всего в 2023 году в сосудистом центре областной больницы №1 помощь врачей получили более 1,7 тысячи пациентов с острым коронарным синдромом. Медики выполнили  более тысячи эндоваскулярных исследований, 750 стентирований, 13 операций по эмболизации аневризм артерий, более тысячи открытых сосудистых вмешательств.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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