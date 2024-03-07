Расследования

Прокурор просит 2,5 года колонии для экс-депутата гордумы Волгограда Анненко

Расследования 07.03.2024 10:33
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07.03.2024 10:33


Прокурор запросил для экс-депутата гордумы Волгограда от КПРФ Андрея Анненко 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Как передает V102.RU, сегодня, 7 марта, в Центральном районном суде Волгограда начались прения сторон. Первым выступил представитель гособвинения.

Для 39-летнего помощника экс-депутата Сергея Путивки, который также проходит по данному уголовному делу, обвинение запросило 2 года в колонии общего режима. 

Напомним, что Анненко и его помощника Путивку обвиняют по ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Следствием установлено, что в феврале 2023 года фигуранты дела, узнав о конфликте между их знакомым юристом и директором одной из УК по поводу оплаты юридических услуг, решили похитить часть выплаченного мужчине гонорара. 

Андрей Анненко находится под домашним арестом. Его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее информагентство подробно рассказывало об этом уголовном деле и публиковало показания обвиняемых.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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