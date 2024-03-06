В Волгоградской области иностранец откупился от новобрачной за РВП

Виновными в организации незаконной миграции в Волгоградской области признаны 35-летняя местная жительница и ее 28-летний знакомый, который уговорил женщину на брак с иностранцем. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, оба осуждены Калачевским районным судом за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору).

Мужчине назначено 2 года колонии общего режима. Женщина приговорена к 2 годам условно с испытательным сроком на этот же срок.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела предложил своей знакомой за деньги заключить брак с иностранцем, что она и сделала. За это она получила 30 тысяч рублей. Супруги вместе не жили, общего хозяйства не вели и после регистрации отношений ни разу больше не виделись. Брак с россиянкой позволил иностранцу получить разрешение на временное проживание (ВРП) в России.

Аферу разоблачили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, которые и расследовали это уголовное дело.

Женщине предстоит вернуть государству 30 тысяч рублей неосновательного обогащения. Соответствующий иск в суд подала прокуратура Калачевского района.